Штрафи за собак без намордників зросли в Україні. Фото: molbuk.ua

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Штрафи за вигул собак без повідків та намордників в Україні зросли.

Сьогодні, 9 листопада, почав діяти закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу». Штраф від 170 до 340 грн передбачається за вигул собак без повідків і намордників (крім порід, не внесених до списку небезпечних). Текст закону опублікований на сайті ВРУ.

Також на таку ж суму оштрафують, якщо вигулювати пса у не відведених для цього місцях та не прибирати за ним екскременти. Для посадових осіб передбачене попередження або штраф від 340 до 850 грн. Повторне порушення впродовж року передбачає збільшення штрафу до 340−510 грн для фізичних осіб та до 510−1 тис. 20 грн для посадовців.

Якщо порушення зможе заподіяти шкоди здоров’ю людини або її майну, то фізичній особі загрожує штраф від 1 тис. 700 грн до 3 тис. 400 грн з конфіскацією тварин, а посадовим особам — від 3 тис. 400 до 5 тис. 100 грн з конфіскацією тварин.

Крім того, до повноважень місцевої влади у сфері охорони тварин від жорсткого поводження віднесли вживання заходів і забезпечення заборони пересувних звіринців, зоопарків, виставок диких тварин тощо.

Нагадаємо, у Львівській області суд постановив конфіскувати собаку декоративної породи, яка покусала 17-річну дівчину. Також власниця заплатить 85 грн штрафу.