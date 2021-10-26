Мініатюрний той-тер’єр покусав перехожу – тварину конфіскував суд на Львівщині

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На Львівщині суд постановив конфіскувати собаку декоративної породи, яка покусала 17-річну дівчину. Також власниця заплатить 85 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, ввечері 11 серпня у дворі біля магазину в Стрию Діана Сливчук залишила свою собаку породи той-тер'єр на кличку Рижуля без намордника та повідка.

Коли собака була без нагляду, вона почала гавкати та вкусила за ногу 17-річну дівчинку, яка проходила повз. У постанові суду не вказано, які травми вона отримала.

Суддя визнав власницю тварини винною у порушенні правил утримання собак. Її оштрафували на 85 грн з конфіскацією собаки. Вона також має сплатити 454 грн судового збору. Постанову можна оскаржити.

Тварину має конфіскувати виконавча служба. Хоча досі після таких рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.

Той-тер'єри належать до декоративних порід — це маленькі собаки, зріст яких не перевищує 20−28 см, а середня вага становить 2 кг.

Нагадаємо, у Харкові п’ятеро собак бійцівської породи загризли свою господарку — 81-річну мешканку міста.