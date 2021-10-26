Миниатюрный той-терьер покусал прохожую – животное конфисковал суд на Львовщине

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Во Львовской области суд постановил конфисковать собаку декоративной породы, которая покусала 17-летнюю девушку. Также владелица заплатит 85 грн штрафа.

Как указано в постановлении суда, вечером 11 августа во дворе возле магазина в Стрые Диана Сливчук оставила свою собаку породы той-терьер по кличке Рыжуля без намордника и поводка.

Когда собака была без присмотра, она начала лаять и укусила за ногу проходившую мимо 17-летнюю девушку. В постановлении суда не указано, какие травмы она получила.

Судья признал владелицу животного виновной в нарушении правил содержания собак. Ее оштрафовали на 85 грн с конфискацией собаки. Она также должна оплатить 454 грн судебного сбора. Решение можно обжаловать.

Животное должна конфисковать исполнительная служба. Хотя до сих пор после таких решений судов владельцам собак удавалось избегать конфискации животных.

Той-терьеры относятся к декоративным породам — это маленькие собаки, рост которых не превышает 20−28 см, а средний вес составляет 2 кг.

Напомним, в Харькове пять собак бойцовской породы загрызли свою хозяйку — 81-летнюю жительницу города.