На Харьковщине собаки загрызли хозяйку, фото: Нацполиция

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Ракурс

В Харькове пятеро собак бойцовской породы, по предварительным данным, загрызли свою хозяйку — 81-летнюю жительницу города.

Тело женщины обнаружила ее соседка, которая позвонила в полицию, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что сообщение о смерти женщины поступило в полицию вчера, 16 октября, около 17.00.

По информации полиции, погибшая и ее дочь удерживали в домовладении пять собак бойцовской породы.

Сведения об этом инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай».

По информации Tekegram-канала «ТРУХА.Харьков», собаки принадлежали к породе мастиф.

Напомним, недавно на Киевщине обнаружили подпольный приют для животных — местная жительница удерживала в квартире 41 собаку и 28 котов.