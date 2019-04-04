Укусила собака

https://racurs.ua/2317-delo-o-kusachey-sobake-kto-vinovat-i-kto-zaplatit.html

Ракурс

Как бы мы ни любили животных, позиция «собаки — это ангелы» выглядит весьма сомнительной. Ведь они никакие не ангелы, а хищники вида Canis Lupus Familiaris, что грубо переводится как «волки домашние». Со всеми присущими хищникам повадками. Поэтому нужно трезво отдавать себе отчет в том, что милое мохнатое существо подчас бывает опасным. Но собака не может быть субъектом правовых отношений, поэтому за плохие поступки кусачих собак отвечают люди.

Нападение ценой в 30 тысяч

Это дело о нападении собаки на человека тянулось более трех лет — и в начале нынешнего года прошло только суд первой инстанции. История произошла в одном из областных центров.

Осенним утром 2015 года немолодая женщина вышла на лестничную площадку своего многоквартирного дома. В это же время из соседней квартиры вышел сосед со своей собачкой. Стаффордширом. Без поводка и намордника. Милое животное (сила сжатия челюстей — 120 кг на квадратный сантиметр) бросилось на соседку и вцепилось зубами в ее сумку, а затем сбило женщину с ног. Потеряв равновесие, та с размаху упала спиной на пол. Хозяин, слава богу, собаку оттащил, на крики и лай из квартиры выскочила жена владельца стаффордшира, со слезами набросилась на мужа. (Кстати, немногим позже жена хозяина собаки, дав пострадавшей на лечение 1000 грн, подсовывала той на подпись бумагу — мол, «имущественных претензий не имею».)

Собака не успела искусать женщину, но та при падении сильно повредила спину. Сын пострадавшей, тоже выбежавший на шум, завел мать в дом, уложил на кровать и вызвал скорую. Жертва нападения с серьезной травмой позвоночника попала в травматологическое отделение местной больницы.

Год с лишним она была фактически прикована к постели, попеременно то лежала в стационаре, то лечилась амбулаторно. Тем временем административные комиссии и судебные заседания шли своим чередом — владельцу собаки выписали штраф аж в 51 грн, он оспаривал его в суде… И наконец административное дело закрыли, потому что истек срок давности.

Однако женщина подала гражданский иск, в котором просила взыскать с владельца стаффордшира 50 тыс. грн морального ущерба. Кроме того, пострадавшая была физлицом-предпринимателем, и, взяв в фискальной службе справку о доходах за предыдущие годы, высчитала, что сумма утраченных из-за болезни доходов, да плюс сумма, потраченная на лечение, равняются почти 17 тыс. грн (скажем прямо, деньги довольно скромные).

В начале года суд первой инстанции принял решение в пользу жертвы нападения, присудив возместить ей материальный ущерб (16,5 тыс. грн) плюс расходы на адвоката (более 5000). Что касается морального ущерба, то тут суд уменьшил сумму в пять раз — с 50 тыс. до 10 тыс. грн.

Итак, агрессивное хулиганское поведение стаффордшира обошлось его хозяину в чуть более чем 30 тыс. грн.

Кто в ответе за бродяг?

С хозяйскими собаками все более-менее ясно: есть Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения», в котором прописано, что хозяин, выходя с животным в общественное место, обязан обеспечить безопасность людей, других животных и имущества. И если его животное нанесло ущерб, то возместить его в полном объеме обязан тот, кто его содержит. Но кто отвечает за агрессивных бездомных животных?

На этот вопрос недавно дал окончательный ответ Верховный суд.

Два года назад жительница одного из райцентров Одесской области возвращалась домой после визита в местное коммунальное предприятие, и на нее набросилась стая бродячих собак. Они повалили женщину на землю, принялись кусать за ноги.

К счастью, она недалеко отошла от присутственного места, несколько сотрудников, услышав истошные крики о помощи и лай, выскочили ее спасать, к делу подключились прохожие, которые, отогнав собак, принялись звонить в милицию и вызвали сына пострадавшей. Тот отвез мать в больницу, где она пробыла почти две недели, а потом еще месяца три лечилась дома — собаки серьезно искусали ей ступни и лодыжки. На лекарства женщина потратила почти 2500 грн. Вдобавок свой испуг и шок она оценила в 5000 грн и подала иск к городскому совету — то есть всего немногим меньше 7500 грн.

Но суд первой инстанции отказал женщине в удовлетворении иска: мол, она не доказала, что собаки были бродячими, а не хозяйскими, стало быть, горсовет тут ни при чем. Областной суд с этим не согласился и полностью удовлетворил требования покусанной женщины. В решении областного суда сказано, что прямая обязанность горсовета — обеспечивать безопасные условия для жизни и здоровья жителей территориальной общины.

Но горсовет все-таки решил настоять на своем (хотя, честно говоря, проще было бы уплатить покусанной женщине эти 7500 грн и задуматься, например, о программе стерилизации местных бродячих собак). Кстати, именно местная власть утверждает соответствующие правила содержания животных, и в городке, где бродячие собаки напали на женщину, такие правила тоже были утверждены.

Верховный суд в итоге встал на сторону жертвы нападения собачьей стаи и постановил, что горсовет действительно обязан выплатить ей материальный и моральный ущерб.

Из этих историй можно сделать два вывода. Первый — если напала собака, то добиться справедливости можно. Второй — это настолько долгая и мучительная процедура, что проще все-таки купить ультразвуковой отпугиватель для собак. Цена вопроса — от 100 до 400 грн, и это куда дешевле, чем расходы на лечение и судебные издержки.