Вкусив собака

https://racurs.ua/ua/2317-sprava-pro-kusuchogo-sobaku-hto-vynen-i-hto-zaplatyt.html

Ракурс

Як би ми не любили тварин, позиція «собаки — це ангели» виглядає вельми сумнівною. Адже вони ніякі не ангели, а хижаки виду Canis Lupus Familiaris, що грубо перекладається як «вовки домашні». З усіма притаманними хижакам звичками. Тому слід тверезо усвідомлювати, що мила волохата істота часом буває небезпечною. Але собака не може бути суб'єктом правових відносин, тому за погані вчинки кусючих собак відповідають люди.

Напад ціною у 30 тисяч

Ця справа про напад собаки на людину тяглася понад три роки — і на початку нинішнього року пройшла лише суд першої інстанції. Історія сталася в одному з обласних центрів.

Осіннього ранку 2015 року немолода жінка вийшла на сходовий майданчик свого багатоквартирного будинку. В той самий час із сусідньої квартири вийшов сусід зі своєю собачкою. Стафордширом. Без повідка і намордника. Мила тварина (сила стиснення щелеп — 120 кг на квадратний сантиметр) впала на сусідку і вчепилася зубами в її сумку, а потім збила жінку з ніг. Втративши рівновагу, та з розмаху впала спиною на підлогу. Хазяїн, дякувати богові, собаку відтягнув, на крики і гавкіт з квартири вискочила дружина власника стафордшира, зі сльозами накинулася на чоловіка. (До речі, трохи пізніше дружина хазяїна собаки, давши постраждалій на лікування 1000 грн, підсовувала тій на підпис папір — мовляв, «майнових претензій не маю».)

Собака не встиг покусати жінку, але та при падінні сильно пошкодила спину. Син потерпілої, який теж вибіг на шум, завів мати у квартиру, поклав на ліжко й викликав швидку. Жертва нападу з серйозною травмою хребта потрапила до травматологічного відділення місцевої лікарні.

Рік з гаком вона була фактично прикута до ліжка, поперемінно то лежала у стаціонарі, то лікувалася амбулаторно. Тим часом адміністративні комісії й судові засідання тривали — власникові собаки виписали штраф аж у 51 грн, він оскаржував його в суді... І нарешті адміністративну справу закрили, бо сплив строк давності.

Однак жінка подала цивільний позов, в якому просила стягнути з власника стафордшира 50 тис. грн моральної шкоди. Крім того, постраждала була фізособою-підприємцем, і, взявши у фіскальній службі довідку про доходи за попередні роки, вирахувала, що сума втрачених через хворобу доходів, та плюс сума, витрачена на лікування, дорівнюють майже 17 тис. грн (скажімо прямо, гроші доволі скромні).

На початку року суд першої інстанції ухвалив рішення на користь жертви нападу, присудивши відшкодувати їй матеріальну шкоду (16,5 тис. грн) плюс витрати на адвоката (понад 5000). Щодо моральної шкоди, то тут суд зменшив суму у п'ять разів — з 50 тис. до 10 тис. грн.

Отже, агресивна хуліганська поведінка стафордшира обійшлася його господареві у трохи більш як 30 тис. грн.

Хто відповідатиме за бродяг?

З хазяйськими собаками все більш-менш ясно: є Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження», в якому прописано, що хазяїн, виходячи з твариною у громадське місце, зобов'язаний забезпечити безпеку людей, інших тварин і майна. І якщо його тварина завдала шкоди, то відшкодувати її в повному обсязі зобов'язаний той, хто її утримує. Але хто відповідає за агресивних безпритульних тварин?

На це запитання нещодавно дав остаточну відповідь Верховний суд.

Два роки тому мешканка одного з райцентрів Одеської області поверталася додому після візиту в місцеве комунальне підприємство, і на неї накинулася зграя бродячих собак. Вони повалили жінку на землю, почали кусати за ноги.

На щастя, вона недалеко відійшла від присутнього місця, кілька співробітників, почувши несамовитий крик про допомогу і гавкіт, вискочили її рятувати, одразу ж з’явилися перехожі, які, відігнавши собак, почали телефонувати в міліцію і викликали сина потерпілої. Той відвіз матір до лікарні, де вона пробула майже два тижні, а потім ще місяці три лікувалася вдома — собаки серйозно покусали їй ступні й кісточки. На ліки жінка витратила майже 2500 грн. До того ж свій переляк і шок вона оцінила у 5000 грн і подала позов до міської ради — тож загалом трохи менш як 7500 грн.

Але суд першої інстанції відмовив жінці в задоволенні позову: мовляв, вона не довела, що собаки були бродячими, а не хазяйськими, отже, міськрада тут ні до чого. Обласний суд з цим не погодився і повністю задовольнив вимоги покусаної жінки. У рішенні обласного суду сказано, що прямий обов'язок міськради — забезпечувати безпечні умови для життя і здоров'я мешканців територіальної громади.

Але міськрада все-таки вирішила наполягти на своєму (хоча, чесно кажучи, простіше було би сплатити покусаній жінці ці 7500 грн і замислитися, наприклад, про програму стерилізації місцевих бродячих собак). До речі, саме місцева влада затверджує відповідні правила утримання тварин, і в містечку, де бродячі собаки напали на жінку, такі правила теж було затверджено.

Верховний суд зрештою встав на бік жертви нападу собачої зграї і постановив, що міськрада дійсно зобов'язана виплатити їй матеріальну та моральну шкоду.

З цих історій можна зробити два висновки. Перший — якщо напав собака, то домогтися справедливості можна. Другий — це настільки довга і болісна процедура, що простіше все-таки купити ультразвуковий відлякувач для собак. Ціна питання — від 100 до 400 грн, і це куди дешевше за витрати на лікування та судовий процес.