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Ракурс
На Харківщині собаки загризли господарку, фото: Нацполіція

П’ятеро бійцівських собак загризли господарку у Харкові (ФОТО)

17 жов 2021, 14:22
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У Харкові п’ятеро собак бійцівської породи, за попередніми даними, загризли свою господарку — 81-річну мешканку міста.

Тіло жінки виявила її сусідка, яка зателефонувала до поліції, повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Зазначається, що повідомлення про смерть жінки надійшло до поліції вчора, 16 жовтня, близько 17.00.

За інформацією поліції, загибла та її донька утримували у домоволодінні п’ять собак бійцівської породи.

Відомості про цей інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».

За інформацією Tekegram-каналу «ТРУХА.Харьков», собаки належали до породи мастиф.

На Харківщині собаки загризли господарку, фото: «ТРУХА.Харьков»


На Харківщині собаки загризли господарку, фото: Нацполіція

Нагадаємо, нещодавно на Київщині виявили підпільний притулок для тварин — місцева жителька утримувала в квартирі 41 собаку та 28 котів.

Джерело: Ракурс


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