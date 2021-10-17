П’ятеро бійцівських собак загризли господарку у Харкові (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n161718-p-yatero-biycivskyh-sobak-zagryzly-gospodarku-u-harkovi-foto.htmlРакурс
У Харкові п’ятеро собак бійцівської породи, за попередніми даними, загризли свою господарку — 81-річну мешканку міста.
Тіло жінки виявила її сусідка, яка зателефонувала до поліції, повідомляє прес-служба поліції Харківської області.
Зазначається, що повідомлення про смерть жінки надійшло до поліції вчора, 16 жовтня, близько 17.00.
За інформацією поліції, загибла та її донька утримували у домоволодінні п’ять собак бійцівської породи.
Відомості про цей інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».
За інформацією Tekegram-каналу «ТРУХА.Харьков», собаки належали до породи мастиф.
Нагадаємо, нещодавно на Київщині виявили підпільний притулок для тварин — місцева жителька утримувала в квартирі 41 собаку та 28 котів.