Гора Афон, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n161717-dva-dni-v-gorah-na-afoni-vryatuvaly-zablukalyh-ukrayinskyh-palomnykiv.html

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У Греції вчора, 16 жовтня поліція розшукала двох українських паломників, які заблукали на горі Афон, на якій розташовані 20 православних монастирів.

Паломники зникли ще ввечері 15 жовтня, повідомляє видання Ekathimerini.

Вони відбилися від групи із шести інших співвітчизників, звернувши на неправильний шлях в умовах густого туману. Поліцейські їх розшукали поблизу скиту (відокремленого поселення для ченців, що бажають вести суворіше, ніж у монастирі, життя), що належить монастирю Мегісті Лаври.

Заблукалі були виявлені неушкодженими, але у виснаженому стані, для надання першої допомоги їх перевели до румунського монастиря.

У пошуках брали участь 14 поліцейських, восьмеро рятувальників, а також ченці, які добре знають місцевість.

Нагадаємо, у січні 2019 року у Карпатах відшукали туриста, який п’ять днів провів у засніжених Карпатах. За чотири дні блукання він пройшов близько 15 км.

Джерело: Ekathimerini