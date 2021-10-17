Гора Афон, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n161717-dva-dnya-v-gorah-na-afone-spasli-zabludivshihsya-ukrainskih-palomnikov.html

Ракурс

В Греции вчера, 16 октября полиция разыскала двух украинских паломников, заблудившихся на горе Афон, на которой расположены 20 православных монастырей.

Паломники пропали еще вечером 15 октября, сообщает издание Ekathimerini.

Они отбились от группы из шести других соотечественников, свернув на неправильный путь в условиях густого тумана. Полицейские их разыскали вблизи скита (обособленного поселения для монахов, желающих вести более строгую, чем в монастыре, жизнь), принадлежащего монастырю Мегисти Лавры.

Заблудившиеся были обнаружены невредимыми, но в истощенном состоянии, для оказания первой помощи их перевели в румынский монастырь.

В поисках принимали участие 14 полицейских, восемь спасателей, а также монахи, хорошо знающие местность.

Напомним, в январе 2019 года в Карпатах нашли туриста, который пять дней провел в заснеженных Карпатах. За четыре дня блуждания он прошел около 15 км.

Источник: Ekathimerini