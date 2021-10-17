Безопасно получать водород в больших количествах научились в Японии

Японские ученые получили рекордное количество водорода из воды, фото: NHK

https://racurs.ua/n161716-bezopasno-poluchat-vodorod-v-bolshih-kolichestvah-nauchilis-v-yaponii.html

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Японским ученым удалось безопасно получить водород высокой чистоты из воды во время беспрецедентно крупномасштабного эксперимента по использованию фотокатализатора.

Фотокатализатор вызывает и ускоряет расщепление воды на водород и кислород, поглощая солнечный свет, сообщает телеканал NHK.

В рамках этого эксперимента группа ученых из Токийского университета, университета Синсю и других институтов задействовала расположенный под открытым небом комплекс реакторов на солнечных батареях площадью 100 кв. метров, которые были покрыты фотокатализатором.

По словам исследователей, им удалось безопасно получить более 70% генерируемого водорода с частотой 94%.

Исследователи отмечают, что это первый случай, когда водород собирали из воды в таком масштабном эксперименте. Следующим шагом ученых станет разработка нового вещества, способного более эффективно восстанавливать водород.

Ученые отмечают, что теперь, после разработки системы безопасной добычи водорода, они постараются как можно скорее применить эту технологию на практике, чтобы большие объемы газа могли поставляться по низким ценам.

В отличие от ископаемого топлива, при сжигании водород не выделяет углекислый газ. Поэтому этот газ считается ключом к достижению «мира без углерода».

Напомним, ведущие компании газовой инфраструктуры четырех стран Европы недавно представили «Центрально-Европейский водородный коридор», призванный поставлять водород из Украины потребителям в Евросоюзе.

Источник: NHK