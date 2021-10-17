Скорая на Днепропетровщине столкнулась с маршруткой, на Одесчине — сбила юношуhttps://racurs.ua/n161715-skoraya-na-dnepropetrovschine-stolknulas-s-marshrutkoy-na-odeschine-sbila-unoshu.htmlРакурс
В Одесской области автомобиль скорой помощи сбил человека на «зебре».
Инцидент произошел вчера, 16 октября, около 21.30 в селе Маяки, сообщает издание «Думская».
Отмечается, что у пострадавшего — 18-летнего юноши — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, его госпитализировали в областную больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.
Еще одно ДТП со «скорой» произошло 16 октября на Днепропетровщине в поселке Подлужье Каменского района — там автомобиль экстренной медицинской помощи столкнулся с маршрутным микроавтобусом.
Сообщение об инциденте поступило к спасателям в 19.49, сообщает пресс-служба ГСЧС.
В результате столкновения маршрутка, в которой в то время находились 11 человек, съехала в кювет и перевернулась на бок.
Пострадали шесть пассажиров маршрутного такси:
- трех женщин (2000, 1996, 1967 годов рождения) и двух мужчин 1983 года рождения госпитализировали для дальнейшего обследования — предварительно, у них травмы легкой степени тяжести (ушибы различных частей тела);
- еще одна пострадавшая, женщина 2000 года рождения, от госпитализации отказалась.
В «скорой» в момент столкновения находились трое медиков.
Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.
Источник: «Думская», пресс-служба ГСЧС