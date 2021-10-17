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Последствия ДТП со скорой на Днепропетровщине, фото: ГСЧС

Скорая на Днепропетровщине столкнулась с маршруткой, на Одесчине — сбила юношу

17 окт 2021, 12:33
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В Одесской области автомобиль скорой помощи сбил человека на «зебре».

Инцидент произошел вчера, 16 октября, около 21.30 в селе Маяки, сообщает издание «Думская».

Отмечается, что у пострадавшего — 18-летнего юноши — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, его госпитализировали в областную больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Еще одно ДТП со «скорой» произошло 16 октября на Днепропетровщине в поселке Подлужье Каменского района — там автомобиль экстренной медицинской помощи столкнулся с маршрутным микроавтобусом.

Сообщение об инциденте поступило к спасателям в 19.49, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате столкновения маршрутка, в которой в то время находились 11 человек, съехала в кювет и перевернулась на бок.

Пострадали шесть пассажиров маршрутного такси:

  • трех женщин (2000, 1996, 1967 годов рождения) и двух мужчин 1983 года рождения госпитализировали для дальнейшего обследования — предварительно, у них травмы легкой степени тяжести (ушибы различных частей тела);
  • еще одна пострадавшая, женщина 2000 года рождения, от госпитализации отказалась.

В «скорой» в момент столкновения находились трое медиков.

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.


Последствия ДТП со скорой на Днепропетровщине, фото: ГСЧС

Источник: «Думская», пресс-служба ГСЧС


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