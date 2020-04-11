В Харькове скорая с пациентом попала в ДТП. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи произошло в Харькове. В результате столкновения легкового автомобиля и кареты скорой помощи погибли три человека, еще четверо госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

ДТП произошла 10 апреля около 22:00 вблизи 5-го километра кольцевой дороги в городе Харькове. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По предварительным данным, автомобиль Daewoo Sens выехал на встречную полосу, где столкнулся со скорой. В результате ДТП погибла 27-летняя водитель легкового автомобиля, 33-летний пассажир, который ехал с ней, а также 55-летний водитель скорой.

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Еще четыре пассажира кареты скорой помощи — 33-летний пациент, два санитара (48 лет и 38 года), а также 40-летний фельдшер — получили травмы и были доставлены в больницу. По словам заместителя директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Юрия Подзолкова, пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице.

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