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Ракурс
У Харкові швидка з пацієнтом потрапила у ДТП. Фото: Нацполіція

У Харкові швидка з пацієнтом потрапила у ДТП: троє загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

11 кві 2020, 09:00
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Дорожньо-транспортна пригода за участю машини швидкої допомоги відбулася у Харкові. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля і карети швидкої допомоги загинули троє людей, ще четверо госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

ДТП сталася 10 квітня близько 22:00 поблизу 5-го кілометра кільцевої дороги в місті Харкові. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

За попередніми даними, автомобіль Daewoo Sens виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся зі швидкою. Внаслідок ДТП загинула 27-річна водій легкового автомобіля, 33-річний пасажир, який їхав з нею, а також 55-річний водій швидкої.

Момент аварії зі швидкою на окружній у Харкові зафіксував відеореєстратор. Як розповів заступник начальника…

Опубліковано UA: ХарківПʼятниця, 10 квітня 2020 р.

У Харкові швидка з пацієнтом потрапила у ДТП. Фото: Нацполіція

У Харкові швидка з пацієнтом потрапила у ДТП. Фото: Нацполіція

Ще четверо пасажирів карети швидкої допомоги — 33-річний пацієнт, два санітари (48 і 38 років), а також 40-річний фельдшер — отримали травми і були доставлені в лікарню. За словами заступника директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Юрія Подзолкова, постраждалі перебувають у вкрай важкому стані в лікарні.

Як писав «Ракурс», ДТП за участю автомобіля головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка відбулася 9 квітня в Миколаєві.


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