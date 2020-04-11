Коронавірус в Україні: COVID-19 інфіковані 334 медика

В Україні COVID-19 інфіковані 334 медика

https://racurs.ua/ua/n136584-koronavirus-v-ukrayini-covid-19-infikovani-334-medyka.html

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Коронавірус в Україні діагностовано у понад 2,2 тис. осіб. Значна частина заражених — це лікарі та інші медичні працівники.

Станом на 10 квітня коронавірусом заразилися 334 медичних працівника. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пишуть «Подробности».

За його словами, Міністерство охорони здоров’я робить все можливе, щоб забезпечити медиків необхідними засобами захисту. Зокрема, до лікарень відправляють маски, окуляри, респіратори, костюми захисту. Проте зараження медиків, за інформацією Степанова, — це загальносвітова практика, адже вони «перебувають на передовій» боротьби з коронавірусом. Так, в Італії захворіли 9 тис. медичних працівників — 12% від загальної кількості інфікованих.

Також міністр назвав інші вразливі категорії населення в Україні. За його словами, понад 20% хворих українців — люди у віці від 50 до 59 років. В особливій зоні ризику перебувають хворі із супутніми захворюваннями — цукровий діабет, хвороби нирок і серцево-судинної системи.

Як повідомлялося, коронавірус у Миколаївській області досі лабораторно не підтверджений у жодного з пацієнтів. Але усім пацієнтам області з підозрою на коронавірус зроблять повторні тести на COVID-19, адже відмінні епідеміологічні показники області можуть бути пов’язані з медичною помилкою.