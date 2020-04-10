Карта поширення коронавірусу в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n136574-koronavirus-u-mykolaievi-usih-paciientiv-iz-pidozrou-na-covid-19-neobhidno-testuvaty-povtorno-sbu.html

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Короновірус у Миколаївській області досі лабораторно не підтверджений ні у одного із пацієнтів. Область на коронавірусній карті України виглядає «білою вороною». Але це зовсім не означає, що інфекція не змогла перетнути меж регіону. Можливо, відмінні епідеміологічні показники області пов’язані з медичної помилкою.

Усім пацієнтам Миколаївській області з підозрою на коронавірус необхідно провести повторні тести на COVID-19. Про це під час сьогоднішньої сесії Миколаївської обласної ради заявив начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталій Герсак.

Герсак заявив, що медперсонал у Миколаївській області відбір біологічного матеріалу для досліджень на коронавірус проводив із порушеннями. Це могло стати причиною негативних результатів тестування.

Зокрема, було встановлено, що медперсонал використовує нестандартизовані пробірки і низькоякісну хімічну речовина, яка виробляється у Миколаївському лабораторному центрі МОЗ України.

Герсак повідомив, що дані порушення можуть бути причиною того, що проведені тести на коронавірус не відповідають дійсності. Тому необхідно провести повторне тестування усіх пацієнтів із підозрою на COVID-19.

Начальник обласного управління охорони здоров’я Павло Георгієв зі свого боку пообіцяв провести екстрену нараду з медпрацівниками лабораторного центру і розібратися у ситуації, що склалася.