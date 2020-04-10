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Ракурс
Карта распространения коронавируса в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус в Николаеве: всех пациентов с подозрением на COVID-19 необходимо тестировать повторно — СБУ

10 апр 2020, 18:40
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Короновирус в Николаевской области до сих пор лабораторно не подтвержден ни у одного из пациентов. Область на коронавирусной карте Украины выглядит «белой вороной». Но это вовсе не означает, что инфекция не смогла пересечь границ региона. Возможно, отличные эпидемиологические показатели области связаны с медицинской ошибкой.

Всем пациентам Николаевской области с подозрением на коронавирус необходимо провести повторные тесты на COVID-19. Об этом во время сегодняшней сессии Николаевского областного совета заявил начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак.

Герсак заявил, что медперсонал в Николаевской области отбор биологического материала для исследований на коронавирус производил с нарушениями. Это могло стать причиной отрицательных результатов тестирования.

В частности, было установлено, что медперсонал использует нестандартизированные пробирки и низкокачественное химическое вещество, которое производится в Николаевском лабораторном центре Минздрава Украины.

Герсак сообщил, что данные нарушения могут быть причиной того, что проведенные тесты на коронавирус не соответствуют действительности. Поэтому необходимо провести повторное тестирование всех пациентов с подозрением на COVID-19.

Начальник областного управления здравоохранения Павел Георгиев со своей стороны пообещал провести экстренное совещание с медработниками лабораторного центра и разобраться в сложившейся ситуации.

Источник: Ракурс


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