Карта распространения коронавируса в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n136574-koronavirus-v-nikolaeve-vseh-pacientov-s-podozreniem-na-covid-19-neobhodimo-testirovat-povtorno.html

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Короновирус в Николаевской области до сих пор лабораторно не подтвержден ни у одного из пациентов. Область на коронавирусной карте Украины выглядит «белой вороной». Но это вовсе не означает, что инфекция не смогла пересечь границ региона. Возможно, отличные эпидемиологические показатели области связаны с медицинской ошибкой.

Всем пациентам Николаевской области с подозрением на коронавирус необходимо провести повторные тесты на COVID-19. Об этом во время сегодняшней сессии Николаевского областного совета заявил начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак.

Герсак заявил, что медперсонал в Николаевской области отбор биологического материала для исследований на коронавирус производил с нарушениями. Это могло стать причиной отрицательных результатов тестирования.

В частности, было установлено, что медперсонал использует нестандартизированные пробирки и низкокачественное химическое вещество, которое производится в Николаевском лабораторном центре Минздрава Украины.

Герсак сообщил, что данные нарушения могут быть причиной того, что проведенные тесты на коронавирус не соответствуют действительности. Поэтому необходимо провести повторное тестирование всех пациентов с подозрением на COVID-19.

Начальник областного управления здравоохранения Павел Георгиев со своей стороны пообещал провести экстренное совещание с медработниками лабораторного центра и разобраться в сложившейся ситуации.