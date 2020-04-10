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Ракурс
В результате взрыва на Харьковщине пострадала пенсионерка. Фото: olevsk-vlada.gov.ua

В Харьковской области на собственном огороде подорвалась пенсионерка (ФОТО)

10 апр 2020, 18:30
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В Харьковской области в результате взрыва пострадала 71-летняя жительница села Новоселовка.

Сегодня утром правоохранители получили сообщение о взрыве на территории частного домовладения. Взрывотехники, которые работали на месте происшествия установили, что на придомовой территории жительница села обрабатывала огород и тяпкой задел неизвестный предмет, после чего произошел взрыв. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Пенсионерка получила многочисленные травмы, ее госпитализировали. Правоохранители устанавливают происхождение взрывоопасного предмета и лиц, причастных к преступлению. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертное исследование.

Отмечается, что следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Виновникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Взрыв на Харьковщине. Фото: Нацполиция

Напомним, в Киевской области 2 апреля во время конфликта двух мужчин взорвалась граната. В результате один человек погиб, еще один человек пострадал.

Источник: Ракурс


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