В Слуге народа назвали, какую идеологию исповедует партия

https://racurs.ua/n136572-v-sluge-naroda-opredelilis-s-partiynoy-ideologiey.html

Ракурс

«Слуга народа», политическая партия президента Владимира Зеленского, будет придерживаться центристских взглядов. Такую информацию подтвердил нардеп от этой политсилы Александр Качура.

На сегодняшний день основной задекларированной идеологией является центризм, — заявил Качура в интервью LB.ua.

Отметим, что ранее вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил о либертарианство как об идеологии «Слуги народа».

Он говорил не о либертарианстве, а об умеренном либертарианстве. Это разные идеологии. Либертарианство отрицает государство и налоговую систему как насилие. Умеренное либертарианство предусматривает армию, государственную охрану, полицию и налоги, чтобы государство могло как-то функционировать. Я не очень хорошо учился на философском факультете Шевченко, потому что все время работал, но успел прочесть книжечку по партстроительству и по идеологии… Центризм — единственная на сегодняшний день идеология, по которой страна может развиваться, — заявил Качура.

Он также добавил, что идея с либертарианством как идеологией президентской политсилы — было видение только отдельного участника партии. Кроме этого, Качура не видит проблемы в том, что партия после двух лет существования и года у власти лишь недавно определилась со своей основной идеологией.