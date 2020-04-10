Пожар в Чернобыле. Фото: DRONARIUM UKRAINE

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Пожар в Чернобыле продолжают тушить спасатели. Он там горит уже неделю и каждый день появляются новые очаги возгорания.

Этот пожар — самый масштабный с 2015 года. Огонь может уничтожить более 700 га леса. Об этом рассказала народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк, передает Telegram-канал PavlovskyNews.

Зона отчуждения входит в мажоритарный округ нардепа, поэтому она лично решила проверить, как там обстоят дела.

Масштабы большие, таких не было еще с 2015 года. Говорят, что мы потеряем более 700 га леса в Чернобыле. Но уровень радиации, я подчеркиваю, в норме, поэтому паника не нужна, — рассказала Василевская-Смаглюк.

Ситуація в Чорнобилі станом на зараз Пожежники працюють повним ходом. Вогонь станцію оминув. Утім, такого масштабу не було з 2015 року. Опубліковано Ольгою ВасилевськоюЧетвер, 9 квітня 2020 р.

Дым от пожаров разносится на десятки километров. На запах гари жалуются даже некоторые жители Киева. По словам пожарников, тушение еще осложнено недостатком сотрудников. Многие сейчас находятся в Чернобыльской зоне, а вот поджоги травы в других районах тушить некому.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям добавили, что пожарные продолжают тушить огонь. На сегодняшний день очаги возгорания травяного настила, камыша и лесной подстилки есть на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Напомним, из-за лесного пожара в Чернобыльской зоне закрыли два контрольно-пропускных пункта, а также эвакуировали граждан, проживающих в поселке Полесское.