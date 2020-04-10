Пожежа в Чорнобилі. Фото: DRONARIUM UKRAINE

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Пожежу в Чорнобилі продовжують гасити рятувальники. Вона там горить вже тиждень і кожен день з’являються нові осередки займання.

Ця пожежа — наймасштабніша з 2015 року. Вогонь може знищити понад 700 га лісу. Про це розповіла народний депутат від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк, передає Telegram-канал PavlovskyNews.

Зона відчуження входить до мажоритарного округу нардепа, тому вона особисто вирішила перевірити, як там ідуть справи.

Масштаби великі, таких не було ще з 2015 року. Кажуть, що ми втратимо понад 700 га лісу в Чорнобилі. Але рівень радіації, я підкреслюю, в нормі, тому паніка не потрібна, — розповіла Василевська-Смаглюк.

Ситуація в Чорнобилі станом на зараз Пожежники працюють повним ходом. Вогонь станцію оминув. Утім, такого масштабу не було з 2015 року. Опубліковано Ольгою ВасилевськоюЧетвер, 9 квітня 2020 р.

Дим від пожеж розноситься на десятки кілометрів. На запах гару скаржаться навіть деякі жителі Києва. За словами пожежників, гасіння ще ускладнено браком співробітників. Багато пожежників зараз перебувають в Чорнобильській зоні, а ось підпали трави в інших районах гасити нікому.

У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій додали, що пожежники продовжують гасити вогонь. На сьогоднішній день осередки займання трав’яного настилу, очерету і лісової підстилки є на території Корогодського, Котовського та Денісовецького лісництв.

Нагадаємо, через лісову пожежу в Чорнобильській зоні закрили два контрольно-пропускні пункти, а також евакуювали громадян, які проживають в селищі Поліське.