Із зони ЧАЕС евакуювали людей. Фото: ЕРА

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Пожежа в Чорнобилі триває вже шостий день і досі рятувальники намагаються загасити осередки займання. У зв’язку з ситуацією, що склалася, на території Чорнобильської зони перекриті два контрольно-пропускні пункти, а також евакуйовані громадяни, які проживають у селищі Поліське.

Зокрема, закриті пункти пропуску «Поліське» і «Овруч». Про це під час брифінгу 9 квітня розповів начальник відділу поліції зони ЧАЕС Ян Обжелянський.

Він також зазначив, що 9 квітня спостерігається тління сухої трави та лісовій підстилці на території Корогодського, Денисовского і Котовського лісництв.

Директор департаменту з реагування на надзвичайні ситуації Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Володимир Демчук додав, що до гасіння пожежі залучені 310 осіб. Також кожен день авіація ДСНС гасить пожежі з повітря. За період з 4 квітня було скинуто близько 1 тис. тонн води.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда на брифінгу додав, що кількість пожеж збільшилася через суху погоду та відсутність опадів. Через загоряння у столиці спостерігається перевищення рівня діоксину азоту в повітрі, проте пожежі в Чорнобилі, за його словами, не призвели до перевищення рівня радіації. Зараз у Києві перевищення гамма-фону не спостерігаються.

Також наголошується, що найближчими днями напрямок вітру зміниться і в столиці ситуація із забрудненням повітря «дещо покращиться».

Загалом, за словами представників ДСНС, на території Києва та області щодня фіксується близько 100 пожеж, а по всій Україні в природних екосистемах щодня відбувається близько 800 загорянь. У порівнянні з попереднім роком, кількість пожеж збільшилася на 23%.

Нагадаємо, раніше вчені провели дослідження, яке показало, що пожежа в Чорнобилі не вплине на радіаційну ситуацію в Києві.