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Ракурс
Пожежа. Фото: MSN

Науковці показали, як змінилася радіаційна ситуація через пожежу в Чорнобилі (ІНФОГРАФІКА)

8 кві 2020, 17:54
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Пожежа в Чорнобилі викликала стурбованість у багатьох жителів столиці. Вчені поспішили заспокоїти киян і провели дослідження, яке показало, що пожежа в Чорнобилі не вплине на радіаційну ситуацію в Києві.

Результати досліджень оприлюднив Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

У північно-західній частині Києва максимальна концентрація радіоцезію (Cs-137) сьогодні не перевищить допустимих значень. Максимальний його вміст у приземному шарі повітря може підвищитися протягом дня до 1,0−2,0 мБк/м3.

Слід уточнити, що згідно з нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97), допустима концентрація Cs-137 не повинна перевищувати 800 мБк/м3.

Потенційна миттєва концентрація Cs-137 у приземному шарі атмосферного повітря. Фото: sstc.ua

Сьогодні на території Києва та області вітер носить мінливий характер, тому дим від пожежі поширюється у залежності від зміни напрямку вітру.

Загальний вміст NO у стовпі тропосфери. Фото: nas.gov.ua

Загальний вміст CO у стовпі атмосфери. Фото: nas.gov.ua

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні триває ліквідація пожежі в зоні відчуження. Пожежники ведуть боротьбу з вогнем на території Котовського лісництва.

Джерело: Ракурс


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