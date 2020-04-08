Пожежа. Фото: MSN

https://racurs.ua/ua/n136438-naukovci-pokazaly-yak-zminylasya-radiaciyna-sytuaciya-cherez-pojeju-v-chornobyli-infografika.html

Ракурс

Пожежа в Чорнобилі викликала стурбованість у багатьох жителів столиці. Вчені поспішили заспокоїти киян і провели дослідження, яке показало, що пожежа в Чорнобилі не вплине на радіаційну ситуацію в Києві.

Результати досліджень оприлюднив Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

У північно-західній частині Києва максимальна концентрація радіоцезію (Cs-137) сьогодні не перевищить допустимих значень. Максимальний його вміст у приземному шарі повітря може підвищитися протягом дня до 1,0−2,0 мБк/м3.

Слід уточнити, що згідно з нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97), допустима концентрація Cs-137 не повинна перевищувати 800 мБк/м3.

Сьогодні на території Києва та області вітер носить мінливий характер, тому дим від пожежі поширюється у залежності від зміни напрямку вітру.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні триває ліквідація пожежі в зоні відчуження. Пожежники ведуть боротьбу з вогнем на території Котовського лісництва.