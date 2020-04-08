Сонце і вітамін D - найкраща профілактика коронавірусу / Фото: колаж flickr, Фейсбук

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Вітамін D може використовуватися задля профілактики COVID-19, а також у складі комплексного лікування пацієнтів на початку прогресування коронавірусної інфекції. Таку думку висловили вчені-медики Гарет Девіс, бакалавр медицини Джоанна Баєрс та доктор медицини Аттіла Гарамі, які досліджували вплив вітаміну D на організм людини та сезонність поширення коронавірусу у світі.

Лікарі наголошують, що «сонячні ванни» і добавки з вітаміном D можуть бути ефективними для запобігання COVID-19, однак не радять використовувати їхнє наукове дослідження задля припинення ізоляції чи порушення карантину. Самі автори впродовж останніх тижнів дотримуються правил ізоляції через пандемію коронавірусу.

Вчені нагадали, що вітамін D являє собою групу жиророзчинних молекул і є одним з поживних мікроелементів, необхідних для здоров’я людини. Водночас дефіцит вітаміну D спостерігається взимку (жовтні-березні) в північних широтах вище 20 градусів та у квітні-вересні в південних широтах на 20 градусів нижче екватора. Також науковці пов’язують дефіцит вітаміну D зі збільшенням кількості інфікованих коронавірусом та серйозними спалахами COVID-19 у світі.

Разом з тим, медики зауважують, що вітамін D знижує ризик виникнення ГРВІ. На основі свого дослідження Девіс, Баєрс та Гарамі радять відділенням інтенсивного терапії перевіряти рівень вітаміну D у сироватці крові пацієнтів, а також додавати вітамін D3 до протоколу лікування.

Автори дослідження наголошують, що коронавіруси та віруси грипу в минулому проявляли дуже сильну сезонність, та переважно з’являлися взимку. Серйозні спалахи коронавірусів траплялися у жовтні-березні в північних широтах, тоді як у тропічних широтах і в південній півкулі спалахи були більш легкими, а кількість летальних випадків — значно нижчою.

Графік рівня смертності демонструє разючу зміну в залежності від широти. Наприклад, сильний удар епідемія коронавірусу завдала півночі Італії, де зафіксовано дефіцит вітаміну D (цей показник тут є одним із найвищих у Європі).

Для порівняння ситуація з поширенням COVID-19 на півночі Японії є більш легкою, оскільки країна має найменший рівень дефіциту вітаміну D завдяки дієті з високим вмістом риби.

Інші фактори, без сумніву, також впливають на ситуацію в обох країнах, однак певними соціальними, культурними розбіжностями та поведінкою населення можна пояснити швидкість поширення коронавірусу, а не показники його летальності, — зауважують науковці.

Дослідження свідчать про те, що вірус SARS-Cov-2 потрапляє в клітини організму господаря та з часом спричиняє гострий респіраторний дистрес-синдром. Водночас вітамін D відновлює баланс атакованої вірусом ренін-ангіотензинової системи (RAS регулює артеріальний тиск та водно-сольовий обмін організму). І навпаки, хронічний дефіцит вітаміну D викликає фіброз легенів через вплив на RAS. Окрім цього, вітамін D підвищує імунітет і зменшує запальну реакцію та ризики виникнення гострої інфекції дихальних шляхів.

Разом з тим автори дослідження звертають увагу, що тривале вживання високих доз вітаміну D загрожує гіперкальціємією, і наголошують, що його варто приймати лише після консультації і за призначенням лікаря.

Зауважимо, що на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я вказано, що вітамін D є одним з поживних мікроелементів, необхідних для людського здоров’я. Вітаміни D2 і D3 у відносно невеликій кількості можна отримати з продуктами харчування (злаки, сир, молоко). Значні дози вітаміну D3 містяться тільки в жирній рибі (лососях, тунцях, сардині) або у риб’ячому жирі. Вітамін D3 добре синтезується шкірою під впливом ультрафіолетових сонячних променів.

Взимку, коли синтез вітаміну D обмежений через коротку тривалість світлового дня, кут падіння сонячного світла і обмежену площу відкритих ділянок шкіри, дорослі і діти частіше страждають від гострих інфекцій нижніх дихальних шляхів. Вважається, що вітамін D грає важливу роль в регулюванні роботи імунної системи і може захищати від низки інфекцій та аутоімунних порушень. Прийом вітаміну D також знижує частоту і пом’якшує побічні ефекти від гострих інфекцій дихальних шляхів.