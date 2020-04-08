Солнце и витамин D - лучшая профилактика коронавируса / Фото: коллаж flickr, Фейсбук

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Витамин D может использоваться для профилактики COVID-19, а также в составе комплексного лечения пациентов в начале прогрессирования коронавирусной инфекции. Такое мнение высказали ученые-медики Гарет Дэвис, бакалавр медицины Джоанна Байерс и доктор медицины Аттила Гарами, которые исследовали влияние витамина D на организм человека и сезонность распространения коронавируса в мире.

Врачи отмечают, что «солнечные ванны» и добавки с витамином D могут быть эффективными для предотвращения COVID-19, однако не советуют использовать их научное исследование для прекращения самоизоляции или нарушения правил карантина. Сами авторы доклада в течение последних недель соблюдают правила изоляции из-за пандемии коронавируса.

Ученые напомнили, что витамин D представляет собой группу жирорастворимых молекул и является одним из питательных микроэлементов, необходимых для здоровья человека. В то же время дефицит витамина D наблюдается зимой (октябре-марте) в северных широтах выше 20 градусов и в апреле-сентябре в южных широтах на 20 градусов ниже экватора. Также ученые связывают дефицит витамина D с увеличением количества инфицированных коронавирусом и серьезными вспышками COVID-19 в мире.

Вместе с тем, медики говорят, что витамин D снижает риск возникновения ОРВИ. На основе своего исследования Дэвис, Байерс и Гарами советуют отделениям интенсивной терапии проверять уровень витамина D в сыворотке крови пациентов, а также включать витамин D3 в протокол лечения.

Авторы исследования отмечают, что коронавирусы и вирусы гриппа в прошлом проявляли очень сильную сезонность, и преимущественно появлялись зимой. Серьезные вспышки коронавирусов случались в октябре-марте в северных широтах, тогда как в тропических широтах и в южном полушарии вспышки были более легкими, а количество летальных случаев — значительно ниже.

График смертности демонстрирует поразительную перемену в зависимости от широты. Например, сильный удар эпидемия коронавируса нанесла по северу Италии, где зафиксирован дефицит витамина D (этот показатель здесь является одним из самых высоких в Европе).

Для сравнения ситуация с распространением COVID-19 на севере Японии была более легкой, поскольку страна имеет наименьший уровень дефицита витамина D благодаря диете с высоким содержанием рыбы.

Другие факторы, несомненно, также влияют на ситуацию в обеих странах, однако определенными социальными, культурными различиями и поведением населения можно объяснить скорость распространения коронавируса, но никак не показатели его летальности, — отмечают ученые.

Исследования свидетельствуют о том, что вирус SARS-Cov-2 попадает в клетки организма хозяина и со временем вызывает острый респираторный дистресс-синдром. В то же время витамин D восстанавливает баланс атакованной вирусом ренин-ангиотензиновой системы (RAS регулирует артериальное давление и водно-солевой обмен организма). И наоборот, хронический дефицит витамина D вызывает фиброз легких из-за воздействия на RAS. Кроме этого, витамин D повышает иммунитет, уменьшает воспалительную реакцию и риски возникновения острой инфекции дыхательных путей.

Вместе с тем авторы исследования обращают внимание, что длительное употребление высоких доз витамина D грозит гиперкальциемией, и настаивают на том, что его следует принимать только после консультации и по назначению врача.

Отметим, что на сайте Всемирной организации здравоохранения указано, что витамин D является одним из питательных микроэлементов, необходимых для здоровья. Витамины D2 и D3 в относительно небольшом количестве можно получить с продуктами питания (злаки, сыр, молоко). Значительные дозы витамина D3 содержатся только в жирной рыбе (лососе, тунце, сардине) или в рыбьем жире. Большая часть витамина D3 синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей.

Зимой, когда синтез витамина D ограничен из-за короткой продолжительности светового дня, угла падения солнечного света и ограниченной площади кожных покровов, открытых солнечному свету, взрослые и дети чаще страдают от острых инфекций нижних дыхательных путей. Считается, что витамин D играет важную роль в регулировании работы иммунной системы и может защищать от ряда инфекций и аутоиммунных нарушений. Прием витамина D также снижает частоту и смягчает побочные эффекты от острых инфекций нижних дыхательных путей.