Верховная Рада переносит внеочередное заседание на понедельник. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

https://racurs.ua/n136436-verhovnaya-rada-perenosit-vneocherednoe-zasedanie-na-ponedelnik.html

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Внеочередное заседание Верховной Рады состоится не раньше понедельника, 13 апреля.

На этой неделе нардепы не будут собираться несмотря на то, что анонсировали заседание ВР в период 8−10 апреля. Об этом сегодня сообщает «Главком» со ссылкой на собеседника в президентской фракции «Слуга народа».

Причиной этого стала неспособность народных депутатов из разных фракций и групп договориться, какие именно изменения будут внесены в государственный бюджет на текущий год.

«Слуги народа» сейчас не готовы давать голоса ни за бюджет, предусматривающий перераспределение средств для борьбы с коронавирусом в Украине, ни за антиколомойский законопроект, который нужно принять для получения кредита от Международного валютного фонда. Об этом сообщил в Telegram политолог Андрей Смолий.

В то же время нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк прогнозирует, что законопроект о национализированных банках, несмотря на подачу более 16 тыс. поправок, вынесут на голосование в понедельник. Все правки могут сгруппировать в таблице, чтобы отклонять их пакетами, а не каждую отдельно, и таким образом уложиться в один пленарный день.

Как известно, спикер парламента Дмитрий Разумков на днях заявлял, что внеочередное заседание ВР состоится на этой неделе. В повестке дня, по его словам, должно было быть рассмотрение изменений в госбюджет.