Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Верховная Рада переносит внеочередное заседание на понедельник. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада переносит внеочередное заседание на понедельник

8 апр 2020, 17:34
999

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится не раньше понедельника, 13 апреля.

На этой неделе нардепы не будут собираться несмотря на то, что анонсировали заседание ВР в период 8−10 апреля. Об этом сегодня сообщает «Главком» со ссылкой на собеседника в президентской фракции «Слуга народа».

Причиной этого стала неспособность народных депутатов из разных фракций и групп договориться, какие именно изменения будут внесены в государственный бюджет на текущий год.

«Слуги народа» сейчас не готовы давать голоса ни за бюджет, предусматривающий перераспределение средств для борьбы с коронавирусом в Украине, ни за антиколомойский законопроект, который нужно принять для получения кредита от Международного валютного фонда. Об этом сообщил в Telegram политолог Андрей Смолий.

В то же время нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк прогнозирует, что законопроект о национализированных банках, несмотря на подачу более 16 тыс. поправок, вынесут на голосование в понедельник. Все правки могут сгруппировать в таблице, чтобы отклонять их пакетами, а не каждую отдельно, и таким образом уложиться в один пленарный день.

Как известно, спикер парламента Дмитрий Разумков на днях заявлял, что внеочередное заседание ВР состоится на этой неделе. В повестке дня, по его словам, должно было быть рассмотрение изменений в госбюджет.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше