Кабмин предложил очередные изменения в бюджет. Фото: КМУ

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Кабинет министров Украины на заседании 8 апреля предложил очередные поправки в бюджет, которые должна утвердить Верховная Рада. Предлагается ряд изменений, в частности, сократятся расходы на Фонд борьбы с коронавирусной инфекцией.

На его финансирование Кабмин предлагает выделить 66 млрд 342 млн грн, что на 30,7 млрд грн меньше, чем предлагалось ранее. Сэкономленные деньги выделят Министерству здравоохранения (15,8 млрд грн) и Министерству социальной политики (10,6 млрд грн на пенсии). Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

На проведение местных выборов хотят потратить 1 млрд грн. В предыдущих правках расходы на выборы были аннулированы. Также, по его словам, 4,9 млрд грн возвращают в Государственный фонд регионального развития. Кроме того, дополнительные 7 млн ​​грн предлагают потратить на функционирование Офиса президента. Еще на 1 млрд грн больше выделили судебной системе.

Кабмин также хочет продолжить борьбу с коррупцией, поэтому значительно увеличил финансирование некоторых органов. В частности, по сравнению с предыдущими правками, Специализированная антикоррупционная прокуратура получит на 21 млн грн больше, Государственное бюро расследований — на 33 млн грн, а финансирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции предлагают увеличить на 16 млн грн.

Правительство также хочет уменьшить помощь для сельскохозяйственных производителей на 1,5 млрд грн, однако предлагает вернуть значительную часть средств на финансирование культуры. В частности, Украинскому культурному фонду добавят 150 млн грн (общий бюджет на 2020 год составит 400 млн грн), еще 50 млн грн получит Институт книги.

Финансирование Министерства культуры, молодежи на спорта предлагают увеличить на 100 млн грн, а Национальной академии наук хотят добавить 300 млн грн. Еще 50 млн грн выделили на патриотическое кино, а образовательная сфера получит 500 млн грн. За эти изменения должна проголосовать Верховная Рада на внеочередном заседании.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что принятие изменений в госбюджет является первоочередным шагом в борьбе с распространением коронавируса в Украине.