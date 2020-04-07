Бюджет надзвичайної ситуації: Шмигаль оприлюднив головні цифри

https://racurs.ua/ua/n136376-budjet-nadzvychaynoyi-sytuaciyi-shmygal-opryludnyv-golovni-cyfry.html

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Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, сьогодні оприлюднив головні цифри бюджету надзвичайної ситуації. За його словами, ухвалення змін до держбюджету є першочерговим кроком в боротьбі з поширенням коронавірусу в Україні.

Зміни до бюджету передбачають зміну акцентів на забезпечення основних потреб в умовах пандемії. Сподіваємося, що Верховна Рада якнайшвидше збереться та підтримає наші пропозиції, — написав у Телеграм Шмигаль.

Разом з тим, сьогодні низка аналітиків та журналістів оприлюднили інформацію про те, що анонсоване у ЗМІ представниками президентської монобільшості «Слуга народу» позачергове засідання 8−9 квітня, ймовірно, не відбудеться. Зокрема, як написав у Фейсбук Андрій Смолій, засідання парламенту 8 або 9 квітня не буде.

Уряд та монобільшість не домовились. Бюджет конкретно урізається, а бажання депутатів — ні. Згоди поки дійти не вдалося. А це означає, що країна буде далі без секвестру бюджету, а отже і підтримки сфери охорони здоров’я, — зазначив Смолій.

Він також додав, що про швидке ухвалення «антиколомойського» закону нині взагалі не йдеться.