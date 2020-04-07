Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Україні, запроваджений із метою запобіганню поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, може бути продовженим на місяці.

Низка обмежень може діяти аж до вересня цього року. При цьому це будуть не жорсткі обмеження. Таку заяву 7 квітня зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з малою фракцією «Слуги народу». Про це повідомляє LIGA.net із посиланням джерело з політичної сили.

Наголошується, що з обмежень, зокрема може залишитися зобов’язання носити захисну маску в громадських місцях. Шмигаль відзначив, що в середині травня коронавірусний карантин можуть поступово послабити. Це дозволить людям повернутися на роботу.

Як відомо, з 6 квітня в Україні почали діяти нові й посилені карантинні заходи, які схвалив Кабінет міністрів. У Міністерстві охорони здоров’я очікують початок піку зараження 14−15 квітня в разі недотримання українцями карантину.

Нагадаємо, думки українських високопосадовців та політиків щодо тривалості карантину в Україні різняться. Наприклад, екс-міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов вважає, що пік епідемії в країні настане через два-три місяці. Натомість чинний прем'єр Денис Шмигаль заявив, що вже на початку травня можна почати рестарт української економіки.