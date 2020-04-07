Офіс президента привітав з ювілеєм Ірину Білик: у соцмережах далі очікують гороскопів і рецептів від Зеленського

https://racurs.ua/ua/n136369-ofis-prezydenta-pryvitav-z-uvileiem-irynu-bilyk-u-socmerejah-dali-ochikuut-goroskopiv-i-receptiv.html

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Офіс президента Володимира Зеленського 6 квітня оприлюднив на своїй офіційній Фейсбук-сторінці привітання з ювілеєм співачки Ірини Білик. Ця публікація викликала шквал критики у користувачів соцмереж.

Вітаємо з ювілеєм народну артистку України Ірину Білик. Своїми піснями вона підкорила серця мільйонів шанувальників і стала справжньою королевою української поп-музики, — йдеться у повідомленні ОП.

Разом з тим, українці у Фейсбук запитували в Офісу президента, чи публікуватиме він тепер привітання з днем народження усіх народних артистів, а також яскравих представників інших професій. Окрім цього, ОП нагадали і про 90-ліття Ліни Костенко, яке відзначалося 19 березня, а також дні народження Квітки Цісик та інших легендарних українців. Не обійшлося й без кпинів та низки кумедних запитань.

А дружину скільки коштує привітати з днем народження? Скинете прайс?, — запитують користувачі соцмереж.

Я чекав на новину про кількість надою у корів… Хоча майже те саме, — жартують громадяни.

Я чомусь вважала, що ця сторінка не для таких постів. Якщо комусь з ОПУ (друзі, колеги, поціновувачі творчості) дуже хочеться привітати цю артистку, можуть зробити це на власній сторінці чи ювілеї в цій країні лише у Білик? Тоді давайте вітання з іменинами представникам різних сфер — освіти, науки, спорту, там думаю і більш вагомі постаті знайдуться, — кпинять інші.

Якщо вже офіс президента пише привітання, то я не побачила привітання Ліни Костенко з ювілеєм. Мабуть, на думку ОП вклад Білик у нашу культуру вагоміший, — дорікають українці.

На сьогодні це все, це весь список в кого день народження?! А у військових, часом, немає днів народження і у інших професіоналів?, — запитують інші.