Ракурсhttps://racurs.ua/
Офіс президента привітав з ювілеєм Ірину Білик: у соцмережах далі очікують гороскопів і рецептів від Зеленського
Офіс президента привітав з ювілеєм Ірину Білик: у соцмережах далі очікують гороскопів і рецептів від Зеленського (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n136369-ofis-prezydenta-pryvitav-z-uvileiem-irynu-bilyk-u-socmerejah-dali-ochikuut-goroskopiv-i-receptiv.htmlРакурс
Офіс президента Володимира Зеленського 6 квітня оприлюднив на своїй офіційній Фейсбук-сторінці привітання з ювілеєм співачки Ірини Білик. Ця публікація викликала шквал критики у користувачів соцмереж.
Вітаємо з ювілеєм народну артистку України Ірину Білик. Своїми піснями вона підкорила серця мільйонів шанувальників і стала справжньою королевою української поп-музики, — йдеться у повідомленні ОП.
Разом з тим, українці у Фейсбук запитували в Офісу президента, чи публікуватиме він тепер привітання з днем народження усіх народних артистів, а також яскравих представників інших професій. Окрім цього, ОП нагадали і про 90-ліття Ліни Костенко, яке відзначалося 19 березня, а також дні народження Квітки Цісик та інших легендарних українців. Не обійшлося й без кпинів та низки кумедних запитань.
А дружину скільки коштує привітати з днем народження? Скинете прайс?, — запитують користувачі соцмереж.
Я чекав на новину про кількість надою у корів… Хоча майже те саме, — жартують громадяни.
Я чомусь вважала, що ця сторінка не для таких постів. Якщо комусь з ОПУ (друзі, колеги, поціновувачі творчості) дуже хочеться привітати цю артистку, можуть зробити це на власній сторінці чи ювілеї в цій країні лише у Білик? Тоді давайте вітання з іменинами представникам різних сфер — освіти, науки, спорту, там думаю і більш вагомі постаті знайдуться, — кпинять інші.
Якщо вже офіс президента пише привітання, то я не побачила привітання Ліни Костенко з ювілеєм. Мабуть, на думку ОП вклад Білик у нашу культуру вагоміший, — дорікають українці.
На сьогодні це все, це весь список в кого день народження?! А у військових, часом, немає днів народження і у інших професіоналів?, — запитують інші.
Офіс Президента, 4 квітня народилася Квітка Цісик — американська співачка українського походження, чому про неї забули?, — нагадують коментатори.
У нас двірничка, баба Галя, вчора святкувала день народження… Привітайте її також, їй буде приємно, — зазначають користувачі.
До речі, а коли почнуть постити рецепти та сканворди?, — доречно запитують турботливі українці.
Не забудьте привітати з днем народження Джекі Чана (65 років), — нагадують інші.
Чи будуть публікувати прогнози астрологів та поради для дачників?, — переймаються українці.
Коронавірус SARS-CoV-2: загадковий порушник законів епідеміології
«На танках через Атлантику!»: низькопробна фантастика про потраплянців дає змогу передбачити, куди імперія завдасть чергового удару
«На танках через Атлантику!»: низькопробна фантастика про потраплянців дає змогу передбачити, куди імперія завдасть чергового удару
Загрузка...
Загрузка...