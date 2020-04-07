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Офис президента поздравил с юбилеем Ирину Билык: в соцсетях теперь ждут гороскопов и рецептов от Зеленского
Офис президента поздравил с юбилеем Ирину Билык: в соцсетях теперь ждут гороскопов и рецептов от Зеленского (ФОТО)https://racurs.ua/n136369-ofis-prezidenta-pozdravil-s-ubileem-irinu-bilyk-v-socsetyah-teper-jdut-goroskopov-i-receptov.htmlРакурс
Офис президента Владимира Зеленского 6 апреля обнародовал на своей официальной Фейсбук-странице поздравление с юбилеем певицы Ирины Билык. Эта публикация вызвала шквал критики у пользователей соцсетей.
Поздравляем с юбилеем народную артистку Украины Ирину Билык. Своими песнями она покорила сердца миллионов поклонников и стала настоящей королевой украинской поп-музыки, — говорится в сообщении ОП.
Вместе с тем, украинцы в Фейсбук спрашивали у Офиса президента, будет ли он дальше публиковать поздравления с днем рождения всех народных артистов, а также ярких представителей других профессий. Кроме этого, ОП напомнили и о 90-летии Лины Костенко, которое отмечалось 19 марта, а также днях рождения Квитки Цисык и других легендарных украинцев. Не обошлось и без насмешек и ряда забавных вопросов.
А жену сколько стоит поздравить с днем рождения? Сбросите прайс?, — спрашивают пользователи соцсетей.
А я ждал новость о повышении удоев коров… Хотя почти то же, — шутят граждане.
Я почему-то считала, что эта страница не для таких постов. Если кому-то из ОПУ (друзья, коллеги, ценители творчества) очень хочется поздравить эту артистку, они могут сделать это на собственной странице или юбилеи в этой стране только у Билык? Тогда пишите поздравления с днем рождения для представителей различных сфер — образования, науки, спорта, там думаю и более весомые фигуры найдутся, — упрекают ОПУ другие.
Если Офис президента пишет поздравления, то я не увидела поздравления Лины Костенко с юбилеем. Видимо, по мнению ОП, вклад Билык в нашу культуру более весомый, — упрекают украинцы.
На сегодня это все, это уже весь список у кого день рождения ?! А у военных, порой, нет дней рождения и у других профессионалов?, — спрашивают другие.
Офис Президента, 4 апреля родилась Квитка Цисык — американская певица украинского происхождения, почему о ней забыли?, — напоминают комментаторы.
У нас дворник, баба Галя, вчера праздновала день рождения… Поздравьте ее также, ей будет приятно, — отмечают пользователи.
Кстати, а когда начнут публиковать рецепты и сканворды?, — уместно спрашивают заботливые украинцы.
Не забудьте поздравить с днем рождения Джеки Чана (65 лет), — напоминают другие.
Будут ли публиковать прогнозы астрологов и советы для дачников?, — интересуются украинцы.
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