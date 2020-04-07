Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Украине, введенный с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, может быть продлен на месяцы.

Ряд ограничений может действовать вплоть до сентября этого года. При этом это будут не жесткие ограничения. Такое заявление 7 апреля сделал премьер-министр Денис Шмигаль во время встречи с малой фракцией «Слуги народа». Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой источник из политической силы.

Отмечается, что из ограничений, в частности может остаться обязательство носить защитную маску в общественных местах. Шмыгаль отметил, что в середине мая коронавирусный карантин могут постепенно ослабить. Это позволит людям вернуться на работу.

Как известно, с 6 апреля в Украине начали действовать новые и ужесточенные карантинные меры, которые одобрил Кабинет министров. В Министерстве здравоохранения ожидают начало пика заражения 14−15 апреля в случае несоблюдения украинцами карантина.

Напомним, мнения украинских чиновников и политиков относительно продолжительности карантина в Украине разнятся. Например, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что пик эпидемии в стране наступит через два-три месяца. Но действующий премьер Денис Шмыгаль заявил, что уже в начале мая можно начать рестарт украинской экономики.