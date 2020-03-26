Коронавирус в Украине. Фото: кадр из фильма «Великий Гэтсби»

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В разгар пандемии коронавируса 25 марта 2020 года Департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации издал указ №353, в котором говорится об особых условиях лечения «лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана». Указ разослали в больницы Киева со строгими указаниями, в каких условиях надлежит лечить вип-пациентов.

Коронавирус специального назначения

«Особенных» людей следует держать в изолированных от других помещениях, причем палаты должны быть площадью не меньше 13 кв. м — не только с затененными окнами, но и «удобными коммуникациями с операционным блоком» и другими отделениями. Для вип-пациентов следует предусмотреть отдельный резерв лекарств, а также круглосуточный медицинский пост. Учреждения здравоохранения должны резервировать отдельные операционные, а также обеспечить их необходимыми лекарствами и оборудованием.

«Особых» пациентов доставлять в больницы будут «особые» бригады медпомощи: водитель, врач и два фельдшера. К телу випов следует допускать самых квалифицированных работников, работающих в отрасли не менее пяти лет.

Среди списка выделенных больниц есть и детские — видимо, для лечения «особенных» детей. Это Детская клиническая больница №7 Печерского района и Киевский городской центр детской нейрохирургии на ул. Подвысоцкого.

К слову, государственная охрана в Украине предоставляется президенту, премьер-министру, генпрокурору, председателю Конституционного суда, министру иностранных дел, другим категориям. Часто президенты в отдельных распоряжениях выделяют госохрану лицам, не включенным в определенный законом перечень.

Госохраной пользуются бывший глава СБУ и его первый заместитель — Василий Грицак и Виталий Маликов, экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан и экс-премьер Арсений Яценюк. По состоянию на конец 2019 года государство охраняло примерно два десятка человек, а после кадровых изменений в правительстве и Офисе генпрокурора этот перечень мог существенно расшириться.

Что предлагается для обычных граждан

Второй день на ежедневный онлайн-брифинг о мероприятиях по противодействию распространения коронавирусной инфекции вместо заявленного и привычного замминистра здравоохранения Виктора Ляшко выходит юная девушка. Как на свидание, она запаздывает. Не представляясь, запинается и читает с листика статистику о заболевших и умерших. Все. Задать вопросы можно в онлайн-форме, да вот ответов, видимо, нет. Трансляция скоропостижно заканчивается. Основной посыл — нас спасет карантин.

«Тестируйте, тестируйте, тестируйте!» — призывает глава ВОЗ, ведь с пандемией невозможно бороться вслепую. В ВОЗ заявляют, что как можно более широкое тестирование на вирусную РНК (это не экспресс-тесты, а тесты ПЦР) не только «подозрительных», но всех, независимо от путешествий, симптомов и контактов, показало эффективность в ограничении распространения инфекции благодаря изоляции.

К сожалению, украинские врачи не имеют права отойти от действующего приказа Минздрава №663 от 13 марта 2020 года. Согласно документу, тестирование на SARS-CoV-2 положено только тем, кто имеет симптомы и приехал из-за границы, либо в случае близкого контакта с подтвержденным диагнозом COVID.

Напомним, 20 марта 2020 года президент Владимир Зеленский обещал: «Хочу сказать, что в ближайшие 48 часов ожидаем прибытие в Украину из Китая 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины, 400 тыс. экспресс-тестов». А вот когда самолет приземлился ночью, оказалось, что привезли 250 тыс. быстрых тестов и 500 систем для тестирования. Каждая система рассчитана почти на сотню пациентов, то есть всего на 50 тыс. пациентов. Как ни считай, это совсем не 10 млн.

К тому же количество — не значит качество. Экспресс-тесты также нужны, но они подходят для выявления тех, кто уже заболел, имеет симптомы (тест определяет наличие антител к коронавирусу). Они довольно часто дают ошибочные результаты, их перепроверяют золотым стандартом (читайте выше советы ВОЗ) — тестами на РНК вируса, то есть ПЦР.

«Это новый вирус и новая ситуация, все учатся и должны искать новые способы предотвращения инфекций, спасения жизней и минимизации воздействия. У всех стран есть уроки, которыми можно поделиться», — говорят в ВОЗ.

Например, в Швейцарии и Германии по всей стране массово заработали киоски Corona Drive In. Аналог Макдрайвов от Макдональдс, только вместо бургера вам сделают тест на коронавирус. Даже не надо выходить из машины. В Украине за три недели так и не смогли побороть не только дефицит тестов, но и масок.

На самолете из Китая, который привез тесты, были и маски. Напомним, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и немного меньше без фильтра (о чем писали все СМИ). В марте Украина продала «немножко» масок в ЕС. А теперь пришло время покупать. Вот такой круговорот масок в мире. Тем временем в украинских больницах, куда должны поступать пациенты с COVID, острая нехватка не только оборудования, но и средств защиты медиков. О чем ярко свидетельствуют посты главврачей (и не только) в соцсетях.

Немного о лечении больных COVID за рубежом и в Украине. «В медицине существует практика назначения лекарств off label, при отсутствии утвержденных показаний для конкретного заболевания. То есть без достаточных доказательств эффективности и/или безопасности, — объясняет доктор медицинских наук, кардиолог Екатерина Амосова. — Базовыми для лечения всех пациентов являются хлорохин и переливание плазмы реконвалесцентов. Во второй, легочной стадии (стадии пневмонии), которая осложняется гипоксией (стадия 2-А), рекомендуют добавлять глюкокортикоиды, а в третьей, при системном гипервоспалении, еще человеческий иммуноглобулин и антагонисты интерлейкинов (тосилозумаб, анакинра)».

Однако в украинские стандарты лечения пациентов с COVID не вошел ни один из препаратов противовирусной терапии, которые есть в китайских и американских протоколах.

Вся эта грустная, циничная ситуация напоминает анекдот о том, как к врачу пришли три женщины — жены олигарха, бизнесмена и слесаря. Первой он дал много назначений, путешествий и свежий воздух. Второй — назначений поменьше и свежий воздух. Жене слесаря сказал: «А вам, дорогая, воздух, воздух и еще раз воздух».