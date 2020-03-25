Коронавирус специального назначения: вип-пациентов готовятся лечить, как в Куршевеле, фото — "24 канал"

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Коронавирус не выбирает, кого инфицирует, но руководство медицинской отраслью считает иначе. В Киеве больницы получили указания о том, в каких условиях следует лечить вип-пациентов. Для них предусмотрели отдельные медбригады и тонированные окна в палатах.

Журналисты получили на руки приказ, который департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал в медицинские учреждения столицы. В нем говорится об особых условиях лечения «лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана».

Этого документа нет на сайте КГГА, его копию обнародовали в Bihus.Info. В мэрии определили перечень медучреждений, в которые будут привозить таких вип-пациентов, а также прописали требования к содержанию особых больных.

Их будут держать в изолированных от других помещениях, причем палаты должны быть площадью не менее 13 кв. м — с затененными окнами, «удобными коммуникациями с операционным блоком» и другими отделениями.

В таких палатах должен быть отдельный резерв лекарственных средств, круглосуточный медицинский пост. Учреждения здравоохранения должны резервировать отдельные операционные для випов, а также обеспечить их необходимыми лекарствами и оборудованием.

«Особых» пациентов возить и «особые» бригады медпомощи: водитель, врач и два фельдшера. Это должны быть наиболее квалифицированные работники или такие, что работают в отрасли не менее пяти лет.

К слову, государственная охрана в Украине предоставляется президенту, премьер-министру, генпрокурору, председателю Конституционного суда, министру иностранных дел, другим категориям. Часто президенты в отдельных распоряжениях выделяют госохрану лицам, не включенным в определенный законом перечень.

Госохраной пользуются бывший глава СБУ и его первый заместитель — Василий Грицак и Виталий Маликов, экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан и экс-премьер Арсений Яценюк. По состоянию на конец 2019 года государство охраняло примерно два десятка человек, а после кадровых изменений в правительстве и Офисе генпрокурора этот перечень мог существенно расшириться.