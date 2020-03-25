Коронавірус спеціального призначення: віп-пацієнтів готуються лікувати, як у Куршевелі, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n135780-koronavirus-specialnogo-pryznachennya-vip-paciientiv-gotuutsya-likuvaty-yak-u-kursheveli.html

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Коронавірус не обирає, кого інфікує, але керівництво медичною галуззю вважає інакше. У Києві лікарні отримали вказівки про те, у яких умовах слід лікувати віп-пацієнтів. Для них передбачили окремі медбригади і тоновані вікна в палатах.

Журналісти отримали наказ, який департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації розіслав у медичні заклади столиці. У ньому йдеться про особливі умови лікування «осіб, щодо яких здійснюється державна охорона».

Цього документу немає на сайті КМДА, його копію оприлюднили у Bihus.Info. У мерії визначили перелік медзакладів, у які привозитимуть таких віп-пацієнтів, а також прописали вимоги до утримання особливих хворих.

Їх триматимуть в ізольованих від інших приміщеннях, причому палати мусять мати площу щонайменше 13 кв. м із затіненими вікнами, «зручні комунікації з операційним блоком» та іншими відділеннями.

В таких палатах мусить бути окремий резерв лікарських засобів, цілодобовий медичний пост. Заклади охорони здоров’я мусять резервувати окремі операційні для віпів, а також забезпечити їх необхідними ліками і обладнанням.

«Особливих» пацієнтів возитимуть й «особливі» бригади меддопомоги: водій, лікар і двоє фельдшерів. Це мусять бути найбільш кваліфіковані працівники чи такі, що працюють в галузі не менше п’яти років.

До слова, державна охорона в Україні надається президенту, прем'єр-міністру, генпрокурору, голові Конституційного суду, міністру закордонних справ, іншим категоріям. Часто президенти персональними розпорядженнями виділяють держохорону і не включеним у визначений законом перелік особам.

Держохороною користуються колишній голова СБУ та його перший заступник — Василь Грицак і Віталій Маліков, екс-керівник Офісу президента Андрій Богдан та екс-прем'єр Арсеній Яценюк. Станом на кінець 2019 року держава охороняла приблизно двох десятків осіб, а після кадрових змін в уряді та Офісі генпрокурора цей перелік міг суттєво розширитися.