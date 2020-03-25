Коронавірус в Києві: журналіст розповів, як українські мільйонери-«куршевельці» лікуються у «звичайній» лікарні

https://racurs.ua/ua/n135749-koronavirus-v-kyievi-jurnalist-rozpoviv-yak-ukrayinski-milyonery-kurshevelci-likuutsya.html

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Коронавірус до Києва могли завезти українські політики, судді і олігархи, які разом з російськими «колегами» на вихідні 8 березня відпочивали на французькому гірськолижному курорті Куршевеля. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, 8 березня високопоставлені держчиновники, а також олігархи з України та Росії відпочивали в Куршевелі.

З російського боку там були олігархи Михайло Прохоров, Дмитро Мазепин, Шалва і Олександр Чигиринський, Зіяд Манасір та багато інших. З української сторони в складі кількох груп в Куршевель літали мільярдер Валерій Хорошковський (друг президента Володимира Зеленського), мультимільйонер Віталій Хомутинник, заступник голови Харківської облради Володимир Скоробогач, суддя Господарського суду Києва Вікторія Джарти, народний депутат Сергій Шахов, екс-глава ОП Андрій Богдан, та інші, — зазначив Бутусов.

За його словами, саме ці кілька груп українських багатіїв першими завезли коронавірус до Києва.

Одна з груп з 16 українців захворіла в повному складі, більшість з них лежать тепер в Олександрівській лікарні в боксах. Але, це сталося не відразу. На свою біду і на біду своїх контактерів, «куршевельці» спробували спочатку приховати хворобу, перележати вдома, щоб уникнути розголосу, — заявив журналіст.

Він також додав, що через таке замовчування коронавірусна інфекція поширилася серед багатьох українських політиків, бізнесменів, членів уряду і депутатів парламенту.

Після перших ознак недуги «куршевельці» почали звертатися до приватних клінік. Так, першою зробила аналізи в Києві на коронавірус компанія «Євролаб», тести виявилися позитивними. Але «Євролаб» не поставив до відома владу країни, а направив аналізи до Німеччини в клініку «Шаріте». І тільки через три дні Україна отримали інформацію — повідомлення направила саме німецька клініка, — написав Бутусов.

Він припустив, що інфіковані коронавірусом поконтактували з багатьма сотнями людей. Наприклад, із 70 встановлених контактерів Шахова коронавірус діагностовано у трьох людей, решта в самоізоляції перечікують інкубаційний період і перебувають під наглядом лікарів.

Всі хворі отримали ускладнення, і зараз перебувають у боксах Олександрівської лікарні… Валерій Хорошковський прилетів з Ніцци 21 березня, і незабаром був змушений також переїхати до Олександрівську лікарню… Температура у багатьох скаче — три-чотири дні під 40 градусів. Потім у деяких почався період різкого зниження температури до 35 градусів. Багатьом «куршевельцям» довелося лягати до лікарні — у деяких пішли серйозні ускладнення, двостороннє запалення легенів, тому спроба самоізолюватися будинку і лікуватися вдома не вдалася, — резюмував Бутусов.

Він зазначив, що інфекційне відділення Олександрівської лікарні перебуває в хорошому стані.

Там встановлено телевізори, холодильники, туалети в пристойному стані. Це не порівняти з районними лікарнями… Лікарі працюють на повну… Життя мільярдерів і мультимільйонерів зараз в руках лікарів і медсестер Олександрівської інфекційної лікарні, з зарплатою 4−10 тис. грн, — констатував журналіст.

Він також поставив в приклад інфікованим українським олігархам американця Ілона Маска, який придбав для лікарень США 1200 апаратів штучної вентиляції легенів.

Разом з тим, сьогодні ЗМІ повідомили, що хворий на коронавірус Хорошковський вже покинув лікарню.

Їду додому, — написав він знайомим.

Водночас суддя Госпсуду Києва Вікторія Джарти також повідомила ЗМІ, що її готують до виписки.

Дійсно я зараз перебуваю в Олександрівській лікарні і справді тест, який я робила 17 березня, показав позитивний результат! Але є й хороші новини: мене готують до виписки!, — заявила Джарти.