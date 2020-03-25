Під час сьогоднішнього засідання уряду

https://racurs.ua/ua/n135748-karantyn-v-ukrayini-uryad-planuie-pidvyschyty-subsydiyi-ta-rozshyryty-kolo-yih-otrymuvachiv.html

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Кабінет міністрів під час свого сьогоднішнього засідання підтримав ініціативу щодо призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період запровадженого в Україні з 12 березня карантину.

Щоб отримати субсидії, громадянам потрібно буде зареєструватися в службі зайнятості. Зокрема, це можна зробити і онлайн. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

Крім того, громадян на час карантину заборонять позбавляти вже наявних субсидій.

Також уряд вирішив на час дії карантину збільшити розмір субсидій для оплати комунальних послуг у середньому на 300 грн. Відповідний механізм має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про Стабілізаційний фонд, наголосив Шмигаль.

У тексті проекту відповідної постанови, опублікованої на сайті Кабміну, вказується, що уряд планує на період карантину переглянути для всіх одержувачів субсидій соціальні норми на водопостачання, електропостачання та газопостачання в сторону збільшення на 50%. Проте, у цьому переліку немає опалення (централізованого або з використанням природного газу), а саме на цю послугу припадає основна частка субсидій.

Також Шмигаль під час сьогоднішнього засідання повідомив, що ухвалене рішення про зменшення оптової ціни на газ на 14%. Прем'єр очікує, що відчути це зниження громадяни зможуть вже наступного місяця.

Нагадаємо, Кабмін сьогодні також вирішив продовжити карантин до 24 квітня.