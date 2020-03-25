МЗС України веде переговори про евакуацію 800 українців із РФ та дозвіл на транзит гумвантажів через Росію

МЗС України. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n135747-mzs-ukrayiny-vede-peregovory-pro-evakuaciu-800-ukrayinciv-iz-rf-ta-dozvil-na-tranzyt-gumgruziv.html

Ракурс

Міністерство закордонних справ повідомило, що 800 українців звернулися в посольство України в РФ із проханням евакуювати їх з території Росії. Наразі МЗС спільно з Міністерством інфраструктури займається організацією спецпотяга Москва — Київ.

Російська Федерація звернулася з проханням надати дозвіл на евакуацію своїх громадян із території України. Українська сторона дала згоду на це з точки зору гуманітарних міркувань, повідомляє «Укрінформ», посилаючись на слова заступника міністра закордонних справ Єгора Божка.

Божок заявив, що Україна очікує від Росії відповідних кроків у даному питанні і розраховує, що 800 українців найближчим часом повернуться на батьківщину.

Наразі завершується організація відповідних санітарно-епідеміологічних заходів щодо організації спецпотяга Москва — Київ, на якому планується евакуація українців. Після цього на сайті «Укрзалізниці» буде відкрито продаж квитків.

Божок повідомив, що остаточні дані про орієнтовну кількість громадян РФ, які бажають повернутися на батьківщину, поки уточнюються.

Заступник міністра додав, що це не єдине гуманітарне питання, яке обговорюється між Україною і Росією. Українська сторона чекає дозволу від уряду РФ на транзит через російську територію гуманітарних і медичних вантажів для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні, які відправляють нам треті країни.

Божок висловив надію, що російська сторона буде також керуватися гуманітарними міркуваннями і піде назустріч Україні у даному питанні.

Як раніше писав «Ракурс», на острові Балі в Індонезії через коронавірус застрягли 740 українських громадян. Українці не можуть довго перебувати на острові у зв’язку з візовими обмеженнями. У багатьох закінчуються гроші.