Острів Балі. Фото: pexels.com

https://racurs.ua/ua/n135635-na-ostrovi-bali-zastryagly-740-ukrayinciv-vony-ochikuut-na-evakuaciu-mzs.html

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В Індонезії на острові Балі 740 українців очікують на евакуацію. Літаки катарських авіаліній повинні доставити їх до Катару, там українці пересядуть на літаки української компанії SkyUp.

Наразі очікується рішення від авіаперевізника Qatar Airways про виділення спецрейсів за маршрутом з Денпасара (Балі) до міста Доха (Катар), де організують перельоти в Україну. Про це 23 березня заявив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев у коментарі УНІАН.

Індонезія: 740 громадян України виявили бажання бути евакуйованими. 738 українців перебувають на острові Балі, — зазначив Погорельцев.

За словами дипломата, частина українців повертаються з Індонезії через місто Дубаї.

У соціальних мережах повідомляють, що українські туристи опинилися в замкнутому колі. Через закриття авіасполучення вони застрягли в Індонезії, але і перебувати там довго не можуть у зв’язку з візовими обмеженнями. У більшості наших співвітчизників закінчуються гроші і вони починають панікувати.

Нагадаємо, до України за останню добу з-за кордону повернулися 15 тис. осіб. Більше 13 тис. з них — це українці, які повернулися з-за кордону.

Коронавірус виявили лише в одного українця. В аеропорту «Бориспіль» один із українців, який повернувся додому, поскаржився на погане самопочуття. Експрес-тест підтвердив зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.