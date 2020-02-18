Китайський коронавірус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2556-vyprobuvannya-kytayskym-koronavirusom-operaciya-evakuaciya-i-ukrayinski-testy.html

Ракурс

Обухівщина не може прийняти тих, хто прилетить з Китаю, — такий вердикт кілька днів тому винесли депутати Обухівської райради. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні, щойно поповзли чутки про те, що санаторій «Пролісок» в селищі Козин Обухівського району розглядають як місце обсервації для евакуйованих з китайського Уханя (епіцентру спалаху нового китайського коронавірусу — COVID-19). Своє рішення депутати виклали в листі до президента.

Схожий депутатський бунт відбувся і на Львівщині (селище Шкло), де нібито був передбачений альтернативний карантинний пункт. Протест проти повернення своїх же громадян, що червоною ниткою пронизав соцмережі, яскраво ілюструє, наскільки наше суспільство перебуває в паніці і страху щодо нового коронавірусу, а також — якою низькою є довіра до влади і високою є недовіра до повідомлень про готовність України (постукаємо по дереву) протистояти можливій пандемії вірусу з короною.

І скільки б не просили «не панікувати», саме чіткі дії влади, вміння тримати ситуацію під контролем дають громадянам імпульс впевненості.

Поки 17 країн евакуювали своїх громадян з епіцентру спалаху SARS-CoV-2 (з-поміж яких не лише Франція, США, Німеччина, Нова Зеландія, а й Папуа Нова Гвінея, Росія, а також Казахстан), в Україні, за заявами чиновників, відбувалася «планомірна, розмірена, розважлива процедура прийняття рішення».

«Ми зробимо все, щоб ситуація була під контролем», — каже МОЗ. «Українців не поспішають забирати з Уханя, оскільки наша країна не готова стримувати потенційну загрозу», — нутром розуміємо ми.

Немає сумнівів: відправити борт по своїх громадян, забезпечити супровід, ізоляцію та охорону — це клопітно і дорого. Але країни йдуть на ці витрати, адже своїх не кидають. Держава апріорі має дбати про своїх громадян.

Літак в епіцентр коронавірусу і секретне місце обсервації

Нарешті вчора, після хронічної тритижневої підготовки, Міністерство охорони здоров'я повідомило про затверджений алгоритм дій щодо евакуації українців з Уханя — епіцентру китайського коронавірусу. Були виділені кошти — 4,5 млн грн з резервного бюджетного фонду для медико-санітарного нагляду за евакуйованими протягом щонайменше 14 діб (інкубаційний період).

За словами заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, на борт візьмуть тільки здорових українців: «Евакуюються здорові люди. На борт людей із симптомами гострої респіраторної хвороби не буде допущено. Це загальносвітова практика евакуації з карантинної зони».

У МОЗ пообіцяли, що евакуйовані пройдуть подвійну перевірку: спочатку огляд проведуть китайські медики, а перед заходом на борт їх обстежить українська медична команда.

За планом літак в Ухань вилетить 18 лютого і повернеться в Україну 20 лютого. Як заявили в Міністерстві охорони здоров'я, загалом людей, які потребують обсервації, на сьогодні близько сотні: 65 евакуйованих осіб, 18 членів екіпажу, троє медиків, четверо працівників ДСНС і по двоє працівників Державної митної служби та Державної прикордонної служби України. Заявлялося, що серед евакуйованих будуть іноземці (громадяни Аргентини). Вони також будуть поміщені в обсервацію.

МОЗ запевнило, що всі члени команди пройшли відповідне навчання, організоване Центром громадського здоров'я. Члени екіпажу, команди супроводу, митної та прикордонної служб будуть у костюмах біозахисту. Відразу після приземлення літак відправлять на санітарну стоянку. До місця обсервації пасажири і члени команди з охороною переміщатимуться окремими транспортними засобами. Медики, які супроводжують рейс, продовжать свою роботу і забезпечать медико-санітарне спостереження в обсервації. Місце обсервації буде під цілодобовим захистом працівників Національної гвардії і Нацполіції.

«Зони в літаку розмежовані так, щоб знизити рівень інфікування в разі, якщо в когось будуть проявлятися симптоми. Для таких пацієнтів у літаку передбачена зона обсервації та окрема туалетна кімната, — пояснює Віктор Ляшко. — Панікувати не потрібно, ми привозимо в Україну здорових людей, але додатково встановлюємо за ними медико-санітарне спостереження».

Точне місце обсервації тримають у секреті, ця інформація не розголошується. Відомо, що є два заклади (основний і резервний — про всяк випадок).

Щодо правових підстав для ізоляції евакуйованих з Китаю, заступник міністра охорони здоров'я відповів так: «Закон України про захист населення від інфекційних хвороб передбачає, що Кабінет міністрів України має право встановлювати тимчасові обмеження для людей, які приїжджають з епідемічно неблагополучних країн. 3 лютого Кабміном ухвалено розпорядження, в якому зазначено — встановити тимчасові умови і обмеження для людей, які прибувають з Уханя (провінція Хубей), шляхом їх ізоляції на 14 днів у заклади, визначені МОЗ».

Додатково всі ті, хто збирається летіти спецбортом в Україну, підписують інформовану згоду на обсервацію, щоб уникнути будь-яких юридичних колізій.

А якщо захворіють на китайський коронавірус?

Як заявляють у Міністерстві охорони здоров'я, при появі будь-яких симптомів коронавірусу евакуйовані будуть доставлені у спеціальні бокси інфекційного відділення, де буде проводитися діагностика і надаватиметься медична допомога.

Погана новина в тому, що загалом в інфекційних лікарнях на всю Україну налічується 5,5 тис. ліжок і лише близько півсотні апаратів штучної вентиляції легенів.

Якщо говорити про діагностику, наразі в Україні є всього лише 30 тест-систем для визначення нового коронавірусу. Щоб уникнути ризиків з їх браком, ВООЗ порекомендувала кожній країні розробити власні. Свої тест-системи вже є в Китаї, Туреччині та Німеччині.

А тепер хороша новина. Вчені однієї зі столичних лабораторій заявили, що українські тест-системи для перевірки нового коронавірусу готові. За словами Олександра Коляди, наукового співробітника лабораторії епігенетики Інституту геронтології НАМН, вони працювали над їх розробкою трохи більш як два тижні. Зараз залишається тільки зареєструвати нові тест-системи. Завдяки їм у спеціальній лабораторії вже за чотири години можна буде діагностувати коронавірус.