Китайский коронавирус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2556-ispytanie-kitayskim-koronavirusom-operaciya-evakuaciya-i-ukrainskie-testy.html

Ракурс

Обуховщина не может принять тех, кто прилетит из Китая, — такой вердикт пару дней назад вынесли депутаты Обуховского райсовета. Решение приняли на внеочередном заседании, как только поползли слухи о том, что санаторий «Пролисок» в поселке Козин Обуховского района рассматривают как место обсервации для эвакуированных из китайского Уханя (эпицентра вспышки нового китайского коронавируса — COVID-19). Свое решение депутаты изложили в письме к президенту.

Похожий депутатский бунт прошел и на Львовщине (поселок Шкло), где якобы был предусмотрен альтернативный карантинный пункт. Протест против возвращения своих же сограждан, красной нитью пронизавший соцсети, ярко иллюстрирует, насколько наше общество пребывает в панике и страхе в отношении нового коронавируса, а также — как низко доверие к власти и высоко недоверие к сообщениям о готовности Украины (постучим по дереву) противостоять возможной пандемии вируса с короной.

И сколько бы ни просили «не паниковать», именно четкие действия власти, умение держать ситуацию под контролем дают гражданам импульс уверенности.

Пока 17 стран эвакуировали своих граждан из эпицентра вспышки SARS-CoV-2 (в числе которых не только Франция, США, Германия, Новая Зеландия, но и Папуа Новая Гвинея, Россия, а также Казахстан), в Украине, по заявлениям чиновников, имела место «планомерная, размеренная, рассудительная процедура принятия решения».

«Мы сделаем все, чтобы ситуация была под контролем», — говорит Минздрав. «Украинцев не спешат забирать из Уханя, так как наша страна не готова сдерживать потенциальную угрозу», — нутром понимаем мы.

Нет сомнений: отправить борт за своими гражданами, обеспечить сопровождение, изоляцию и охрану — это хлопотно и дорого. Но страны идут на эти расходы, ведь своих не бросают. Государство априори должно заботиться о своих гражданах.

Самолет в эпицентр коронавируса и секретное место обсервации

Наконец-то вчера, после хронической трехнедельной подготовки, Минздрав сообщил об утвержденном алгоритме действий в отношении эвакуации украинцев из Уханя — эпицентра китайского коронавируса. Были выделены средства — 4,5 млн грн из резервного бюджетного фонда для медико-санитарного наблюдения за эвакуированными в течение минимум 14 суток (инкубационный период).

По словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, на борт возьмут только здоровых украинцев: «Эвакуируются здоровые люди. На борт люди с симптомами острой респираторной болезни не будут допущены. Это общемировая практика эвакуации из карантинной зоны».

В Минздраве пообещали, что эвакуированные пройдут двойную проверку: вначале осмотр проведут китайские медики, а перед заходом на борт их обследует украинская медицинская команда.

По плану самолет в Ухань вылетит 18 февраля и вернется в Украину 20 февраля. Как заявили в Минздраве, всего людей, нуждающихся в обсервации, на сегодняшний день около сотни: 65 эвакуированных человек, 18 членов экипажа, три медика, четыре работника ГСЧС и по два работника Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы Украины. Заявлялось, что среди эвакуированных будут иностранцы (граждане Аргентины). Они также будут помещены в обсервацию.

Минздрав заверил, что все члены команды прошли соответствующее обучение, организованное Центром общественного здоровья. Члены экипажа, команды сопровождения, таможенной и пограничной служб будут находиться в костюмах биозащиты. Сразу после приземления самолет направят на санитарную стоянку. К месту обсервации пассажиры и члены команды с охраной будут перемещаться отдельными транспортными средствами. Медики, сопровождающие рейс, продолжат свою работу и обеспечат медико-санитарное наблюдение в обсервации. Место обсервации будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции.

«Зоны в самолете разграничены так, чтобы снизить уровень инфицирования в случае, если у кого-то будут проявляться симптомы. Для таких пациентов в самолете предусмотрена зона обсервации и отдельная туалетная комната, — объясняет Виктор Ляшко. — Паниковать не нужно, мы привозим в Украину здоровых людей, но дополнительно устанавливаем за ними медико-санитарное наблюдение».

Точное место обсервации держат в секрете, эта информация не разглашается. Известно, что есть два учреждения (основное и резервное — на всякий случай).

Что касается правовых оснований для изоляции эвакуированных из Китая, замминистра здравоохранения ответил так: «Закон Украины о защите населения от инфекционных болезней предусматривает, что Кабинет министров Украины имеет право устанавливать временные ограничения для людей, прибывающих из эпидемически неблагополучных стран. 3 февраля Кабмином принято распоряжение, в котором указано — установить временные условия и ограничения для прибывающих из Уханя (провинция Хубэй) путем их изоляции на 14 дней в учреждения, определенные Минздравом».

Дополнительно все те, кто собирается лететь спецбортом в Украину, подписывают информированное согласие на обсервацию, чтобы избежать каких-либо юридических коллизий.

А если заболеют китайским коронавирусом?

Как заявляют в Минздраве, при появлении каких-либо симптомов коронавируса эвакуированные будут доставлены в специальные боксы инфекционного отделения, где будет проводиться диагностика и оказываться медицинская помощь.

Плохая новость в том, что всего в инфекционных больницах на всю Украину числится 5,5 тыс. коек и лишь около полсотни аппаратов искусственной вентиляции легких.

Если говорить о диагностике, на данный момент в Украине есть всего лишь 30 тест-систем для определения нового коронавируса. Чтобы избежать рисков с их недостатком, ВОЗ порекомендовала каждой стране разработать собственные. Свои тест-системы уже есть в Китае, Турции и Германии.

А теперь хорошая новость. Ученые одной из столичных лабораторий заявили, что украинские тест-системы для проверки нового коронавируса готовы. По словам Александра Коляды, научного сотрудника лаборатории эпигенетики Института геронтологии НАМНУ, они работали над их разработкой чуть более двух недель. Сейчас остается только зарегистрировать новые тест-системы. Благодаря им в специальной лаборатории уже через четыре часа можно будет диагностировать коронавирус.