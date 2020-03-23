Меркель здала тест на коронавірус і працює вдома на карантині, фото — BZ

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Коронавірус підібрався і до німецького канцлера. Ангела Меркель здала тест на коронавірус, його результат очікується пізніше.

У неділю Меркель пішла на домашній карантин, продовжує роботу і почувається добре. Про це стало відомо під час засідання німецького уряду, яке відбулося в режимі відеотрансляції.

Канцлер станом на поточний момент здорова, вона лише на домашньому карантині, оскільки були причини для цього. Але вона активна, ми сьогодні разом керували засіданням кабінету міністрів, — передає Welt слова віце-канцлер, міністра фінансів ФРН Олафа Шольца.

Як виявилося, Меркель контактувала із зараженим — у її лікаря виявили коронавірус. Він робив їй в п’ятницю щеплення від пневмококів, яке рекомендують літнім людям.

Канцлер продовжить виконувати свої обов’язки з дому, вона йде на домашній карантин, — повідомили в офіціозі уряду країни.

Наразі в Німеччині понад 26 тис. випадків зараження, померли 11 осіб. У країні від учора діють нові ще більш жорсткіші заходи боротьби з пандемією.