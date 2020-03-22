Коронавірус: у Німеччині хочуть заборонити збиратися більше ніж по двоє

Коронавірус. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n135593-koronavirus-u-nimechchyni-zbyrautsya-zaboronyty-zbyratysya-bilshe-nij-po-dvoie.html

Ракурс

Коронавірус продемонстрував, що людство не здатне протистояти поширенню інфекції, адже навіть високорозвинені країни не можуть впоратися з епідемією. У Німеччині вирішили посилити обмеження, спрямовані на недопущення поширення інфекції.

У країні заборонять збиратися більше, ніж по двоє, повідомляє у Twitter DPA, посилаючись на власні джерела.

Таким кроком влада Німеччини хоче зупинити поширення коронавірусу і запобігти рецидиву.

Дане обмеження не стосуватиметься сімей, кількість членів яких перевищує дві людини.

У Німеччині вважають, що карантину недостатньо для боротьби з коронавірусом і лише жорсткі обмеження зможуть зупинити поширення інфекції.

Як раніше писав «Ракурс», на сьогоднішній день у Німеччині зафіксовано 22,2 тис. випадків зараження коронавірусом. Всього у світі підтверджено близько 304,5 тис. випадків інфікування COVID-19