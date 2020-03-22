Коронавірус: Зеленський провів селекторну нараду з мерами міст і головами ОДА

Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

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Коронавірус є одним із найважчих викликів для української влади за останні роки. У зв’язку з небезпекою епідемії коронавірусу президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій та мерами міст.

Президент закликав керівників на місцях об'єднати свої зусилля для боротьби з поширенням коронавірусу, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський заявив, що наразі головними моментами є самоізоляція і запобігання паніки серед населення. Президент закликав місцевих керівників пояснити населенню, що карантин — це зовсім не жарти, а один із головних запобіжників недопущення епідемії коронавірусу в країні.

Місцеві органи влади повинні показати українцям злагоджену роботу щодо захисту населення від поширення інфекції. Зеленський закликав на час коронавірусного карантину забути про політичну боротьбу і об'єднати зусилля у боротьбі з епідемією.

На нараді також були присутні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, представники профільних міністерств, керівник Офісу президента Андрій Єрмак із заступниками та мер Києва Віталій Кличко.

Зеленський додав, що сьогодні очікується прибуття першого літака з Китаю із засобами захисту, тестами і медичним обладнанням, які будуть розподілені по регіонах.

Шмигаль заявив, що проводиться моніторинг захворюваності і потреб державних установ на основі інформації з місцевих лікарень. Це дозволить правильно розподіляти ресурси і грамотно робити прогнози. Глава уряду закликав не допустити корупційних дій і зловживань під час закупівлі засобів, необхідних для протидії поширенню коронавірусу, а також повідомив, що планується створення Стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусом і його наслідками в Україні.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав керівників регіонів країни вирішити питання продовольчих ринків, які несуть серйозні ризики поширення коронавірусу. Аваков заявив, що правоохоронні органи контролюють дотримання карантину і самоізоляції особами, які повернувся з-за кордону.