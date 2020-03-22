В Україну з Китаю летять два види тестів на коронавірус: як їх будуть використовувати

Коронавірус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135591-v-ukrayinu-z-kytau-letyat-dva-vydy-testiv-na-koronavirus-yak-yih-budut-vykorystovuvaty.html

Ракурс

Коронавірус вельми складно діагностувати без спеціальних тестів. Сьогодні до України з Китаю прибуває партія тестів, за допомогою яких українські медики зможуть швидко діагностувати коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України в Facebook.

У повідомленні зазначено, що будуть доставлені два види тестів: для ПЛР і для експрес-діагностики коронавірусу.

Експрес-тести будуть використовуватися бригадами екстреної допомоги для «санітарного сортування». У тому випадку, якщо у людини, до якої прибуває працівник екстреної допомоги, підвищена температура і є підозра на коронавірусну інфекцію, необхідно зробити два тести: один на грип і другий експрес-тест на коронавірус.

Якщо позитивним виявиться тест на грип, то медики вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, то лікарі повинні взяти додатковий зразок для його підтвердження у лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Тільки після лабораторного аналізу можна говорити про підтверджений випадок захворювання і приймати необхідні протиепідемічні заходи.

У МОЗ зазначили, що у тому випадку, коли негативні результати показали обидва тести (на грип та експрес-тест на коронавірус), в умовах загальнонаціонального карантину людина все одно повинна дотримуватися режиму самоізоляції протягом наступних 14 днів.

Як раніше писав «Ракурс», із Китаю до України летить військово-вантажний літак із медичним вантажем на борту. На літаку до України прямують експрес-тести на коронавірус, медичні маски, апарати для вентиляції легенів та інший медичний вантаж.