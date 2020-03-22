В Украину из Китая летят два вида тестов на коронавирус: как их будут использовать

Коронавирус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135591-v-ukrainu-iz-kitaya-letyat-dva-vida-testov-na-koronavirus-kak-ih-budut-ispolzovat.html

Ракурс

Коронавирус весьма сложно диагностировать без специальных тестов. Сегодня в Украину из Китая прибывает партия тестов, с помощью которых украинские медики смогут быстро диагностировать коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины в Facebook.

В сообщении указано, что будут доставлены два вида тестов: для ПЦР и для экспресс-диагностики коронавируса.

Экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для «санитарной сортировки». В том случае, если у человека, к которому прибывает работник экстренной помощи, повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную инфекцию, необходимо сделать два теста: один на грипп и второй экспресс-тест на коронавирус.

Если положительным окажется тест на грипп, медики принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. Только после лабораторного анализа можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры.

В Минздраве отметили, что в том случае, когда отрицательные результаты показали оба теста (на грипп и экспресс-тест на коронавирус), в условиях общенационального карантина человек все равно должен соблюдать режим самоизоляции на протяжении следующих 14 дней.

Как ранее писал «Ракурс», из Китая в Украину летит военно-грузовой самолет с медицинским грузом на борту. На самолете в Украину направляются экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты для вентиляции легких и другой медицинский груз.