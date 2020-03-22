Министерская ошибка: в Украине от коронавируса не выздоровели восемь человек, потому что они и не болели

Коронавирус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135590-minzdrav-oshibsya-v-ukraine-ot-koronavirusa-ne-izlechilis-vosem-chelovek.html

Ракурс

Министерство здравоохранения Украины сегодня сообщило недостоверную информацию о количестве излечившихся людей от коронавируса. В Украине пока лишь один человек излечился от смертельной инфекции.

Минздрав уточнил информацию. Как оказалось, у семи человек из Черновицкой области, которых Минздрав отнес к излечившимся от коронавируса, были лишь подозрения на заражение COVID-19. К счастью, эти подозрения не подтвердились, сообщает пресс-служба Минздрава.

После повторных тестов было установлено, что люди не заражены коронавирусом.

По уточненной информации, на 22 марта в Украине лабораторно подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом. Один пациент излечился от коронавируса, три человека умерли.

Наибольшее количество зараженных в Черновицкой области — 25 человек. В Киеве подтверждено девять случаев заражения, В Киевской области — четыре случая. По два случая заражения зафиксировано в Житомирской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. По одному случаю заражения зафиксировано в Донецкой, Львовской и Тернопольской областях.

Как сегодня писал «Ракурс», Минздрав сообщил, что в Украине на 22 марта от коронавируса излечились восемь человек. Но данная информация ведомства оказалась недостоверной.