Защищают не вас, а от вас: Ляшко поставил точку в вопросе ношения масок, фото — Pixabay

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Ракурс

Ношение маски не является панацеей в профилактике коронавируса. Респиратор не защищает от инфицирования. Об этом сегодня на брифинге в правительстве рассказал первый заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что в условиях объявленного карантина все граждане становятся потенциально инфицированными.

Когда просят одевать маску, то это свидетельствует не о том, что она защитит вас, а о том, что защитит от вас людей, которые пребывает в помещении, — сообщил Ляшко.

Он заявил, что человек, у которого могут быть симптомы той или иной болезни, в маске уменьшает риск инфицирования людей, поскольку уменьшается расстояние, на которое могут распространяться бактерии.

Это, по мнению Ляшко, позволяет не распространять коронавирус на людей, которые обеспечивают и борьбу с пандемией, и устойчивое экономическое развитие.

Относительно респираторов для медиков — они обязательны для них только при контакте с больными коронавирусом, особенно в реанимации.

По состоянию на 10.00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировали шесть новых случаев, все они в Киеве.

По состоянию на утро 22 марта в Центр общественного здоровья поступило 81 новое сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 531 сообщение о подозрении.