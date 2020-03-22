Олимпиаду-2020 начинают форматировать под коронавирус, фото — Nikkey Asia Review

https://racurs.ua/n135584-olimpiadu-2020-nachinaut-formatirovat-pod-koronavirus-reuters.html

Ракурс

Организаторы Олимпийских игр в Токио начали разработку возможных альтернатив проведения Олимпиады этим летом из-за пандемии COVID-19.

Оргкомитет начал обрабатывать альтернативные варианты, поскольку не дождался сигнала от правительства Японии, которое выступает против отмены или переноса игр.

Мы разрабатываем альтернативные планы — планы B, C, D — с учетом различных сроков отсрочки, сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник, близкий к оргкомитету.

Варианты, которые включают сокращение масштаба ОИ или их проведение без зрителей, будут обсуждаться оргкомитетом в конце марта.

Рассматривают также возможность переноса на срок от месяца до двух лет. Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты нескольких стран, в том числе Бразилии, Норвегии и Словении, а также спортивные федерации некоторых государств. Их мотив сугубо спортивный, поскольку введение ограничений в разных странах происходило постепенно и часть спортсменов была лишена возможности выполнить нормативы, чтобы получить лицензии на Игры-2020.

Окончательное решение о переносе Олимпиады-2020 примут с учетом позиции власти Японии. Пока Олимпийские игры в Токио запланированы с 24 июля по 9 августа.

Ранее «Ракурс» сообщал о переносе на 2021 год Чемпионата Европы по футболу, песенного конкурса Евровидение, а также отсрочке Каннского кинофестиваля. Вчера в Швейцарии отменили проведение чемпионата мира по хоккею-2020.