UEFA перенес Евро-2020 на лето 2021 года из-за коронавируса, фото — Укринформ

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Евро-2020 переносят. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) перенес Чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.

Об этом сообщил официальный Твиттер футбольного союза Норвегии по итогам видео-конференции УЕФА с 55 ассоциациями-членами.

На ней обсудили решение перенести чемпионат Европы-2020 на июнь 2021 года. Официальные источники UEFA пока не сообщают о таком решении, поскольку видеочат пока продолжается. Норвежцы написали, что Евро состоится 11 июня — 11 июля 2021 года.

В финальную часть Евро-2020 пробилась и сборная Украины. Команда Андрея Шевченко сыграет в группе С с Нидерландами и Австрией. Третий соперник определится после плей-офф Лиги наций.

На идее с переносом Евро-2020 настаивал президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина. Вчера Федерация футбола Румынии обратилась в УЕФА с просьбой вообще отменить континентальное первенство. Ранее УЕФА рассматривал вариант с переносом чемпионата Европы на декабрь.

Отметим, что для переноса Евро на год вперед УЕФА придется договориться с ФИФА, который летом 2021 года планирует проводить клубный чемпионат мира.

На видео-конференции также будет обсуждаться вопрос о проведении плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне, ведь еврокубки пока прекращены. УЕФА рассматривает вариант, при котором Лига чемпионов и Лига Европы на этапах полуфиналов и финалов могут быть доиграны в течение четырех дней в Стамбуле и Гданьске соответственно.

Кроме того, сегодня UEFA планирует признать чемпионами лиг нынешних лидеров турнирной таблицы, которые возглавляют чемпионаты на момент возможного их прекращения. Такое решение затронет и Украину: «Шахтер» признают чемпионом и он прямо попадет в групповой этап Лиги чемпионов, «Заря» станет серебряным призером и сыграет в квалификации Лиги чемпионов, а «Динамо» попадет в групповой турнир Лиги Европы.