Коронавирус закрывает стадионы: какие матчи отменила эпидемия в Европе, фото — Seria A

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Эпидемия китайского коронавируса в Европе очень быстро изменила ситуацию в мире спорта. Борьба с распространением болезни побуждает правительства ограничивать массовые мероприятия, поэтому спорт страдает прежде всего. Власть и спортивные федерации или полностью отменяют матчи, или переносят их, или объявляют о проведении поединков без зрителей.

Сегодня Украинская ассоциация футбола сообщила, что товарищеский матч между сборными Польши и Украины пройдет без зрителей. Таково соответствующее решение польского правительства, которое отменило все массовые мероприятия. Деньги, потраченные на покупку билетов, будут возвращены болельщикам.

Матч поляков и украинцев состоится 31 марта в Хожуве. Кроме того, при пустых трибунах могут сыграть и спарринг команды Андрея Шевченко против Франции в Париже.

Сегодня стало известно, что из-за эпидемии коронавируса итальянская «Аталанта» решила не отпускать в расположение сборной Украины полузащитника Руслана Малиновского.

Два следующих туры Ла Лиги в Испании пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Количество туров при пустых трибунах могут увеличить, если этого потребует ситуация с эпидемией в стране. Пока руководство Ла Лиги намерено не прерывать чемпионат.

Из-за вируса Covid-19 руководство Серии, А решило приостановить чемпионат и отложить все спортивные мероприятия до 3 апреля. В Великобритании пока не рассматривают возможность отмены матчей, но допускают вариант игр без зрителей. Сегодня или в среду о своих планах объявит немецкая Бундеслига.

Украинская Премьер-лига контактирует с министерствами и если получит указание запретить проведение массовых мероприятий, то приостановит чемпионат.

Пострадали и матчи еврокубков. Матч 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтер» состоится 12 марта также без зрителей. Ответный матч в Харькове запланирован на 19 марта.

Со зрителями в рамках 1/8 финала предварительно сыграют «Истанбул» — «Копенгаген», «Айнтрахт» — «Базель» и «Рейнджерс» — «Байер». Без зрителей: «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон», «Интер» — «Хетафе», «Севилья» — «Рома» и ЛАСК — «МЮ».

«Барселона» и «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют на пустом «Ноу-Камп». В Барселоне также перенесли международный марафон: с 15 марта на 25 октября. Без зрителей пройдут матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Аталанта», а также игра ПСЖ и «Боруссии».